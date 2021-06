Estate Fiorentina: apre Ultravox, al parco delle Cascine

By

Concerti, spettacoli, riflessioni, cibo, e buon vivere: Ultravox, nato con il contributo di tutti i promoter della scena musicale e culturale fiorentina, animerà l’Anfitaetro e dintorni. Dal 25 Giugno

Si chiama Ultravox come il famoso gruppo dell’epoca punk-new wave, molto apprezzato anche alle nostre latitudini. Le loro sonorità ebbero una grossa impronta sulla musica della decade che va dal 1978 alla fine degli anni Ottanta, non a caso il periodo in cui la piazza Fiorentina era al centro della scena culturale europea. Di quella stagione l’anfiteatro delle Cascine fu uno dei fulcri. E molti degli operatori culturali che sanno dietro l’operazione annunciata oggi si formarono e cominciarono a muovere i primi passi.

Così lo spazio Ultravox, da venerdì prossimo fino a fine settembre, ‘nei pressi’ dell’Anfiteatro della Cascine, diventa il crocevia di tante suggestioni. Nel segno della rinascita.

Eh già perché Ultravox è il nuovo spazio dell’Estate Fiorentina allestito al Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine in una delle più belle aree verdi di Firenze: spettacoli, eventi e incontri con cadenza quotidiana. “Divertimento ma anche riflessione” dicono gli organizzatori, Le Nozze di Figaro, Music Pool, Teatro Tenda, R.M.E (Viper) ed Enrico Romero (Flog – Firenze Jazz Festival).

L’ingresso a Ultravox Firenze sarà sempre gratuito e ad accogliere il pubblico al centro dell’area sarà la grande struttura identitaria “Ultravox” che rimanda ai temi della sostenibilità, dell’ambiente e dell’incontro, realizzata da Canya Viva interamente con materiale bio, esattamente come il Vox Stage che ospiterà la programmazione serale a partire dalle 18.

“Ultravox Firenze sarà un luogo dove recuperare la socialità in tutta sicurezza data la dimensione dello spazio, e un posto dove trascorrere serate impreziosite da musica, teatro, eventi culturali per un pubblico di tutte le età, magari sdraiato sull’erba o comodamente disteso sulle sdraio da spiaggia” ha dichiarato tra le altre cose l’assessore alla cultura del Comune di Firenze, Tommaso Sacchi.

Parte determinante del progetto Ultravox Firenze sarà l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale dove da giugno a settembre saranno in concerto, tra gli altri, Fast Animals And Slow Kids (25 giugno, nell’ambito della Edera Night con cui Ultravox Firenze inaugura), Rkomi (26 giugno), Ariete (8 luglio), Fabrizio Moro (10 luglio), Federico Fiumani (15 luglio), Psicologi (16 luglio), Emma (21 luglio), Coma_Cose (23 luglio), Alice canta Battiato (25 luglio), Francesca Michielin (28 luglio), La Rappresentante di Lista (30 luglio), Carl Brave (4 settembre), Nek (5 settembre), Noemi (7 settembre), Ernia (9 settembre), Levante (10 settembre), Zen Circus (11 settembre), Piero Pelù (16 settembre), Umberto Tozzi (17 settembre).

Info e aggiornamenti su www.ultravoxfirenze.it (in costruzione) e sui canali social di Ultravox Firenze. I biglietti per gli spettacoli a pagamento sono disponibili su ticketone.it.