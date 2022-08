🎧 Sant'Orsola: Nardella. "Operazione culturale, non speculazione" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:45 Share Share Link Embed

Oggi sopralluogo del sindaco Nardella nell’ex convento abbandonato da decenni. ” A Sant’Orsola si sarebbero voluti aprire gli alberghi, dei centri commerciali: non abbiamo fatto niente di questo. A Sant’Orsola aprirà un centro culturale e di formazione”

“A Sant’Orsola aprirà un centro culturale dedicato alla storia di Sant’Orsola, di Leonardo Da Vinci e della Monnalisa; apriranno delle strutture per i giovani studenti italiani e stranieri; aprirà una biblioteca; apriranno delle sale per il quartiere; ci saranno dei caffè, un ristorante per poter vivere l’area la zona, e ci saranno anche servizi alla residenza. E’ un progetto che fa parte della nostra idea di riqualificazione del centro della città” lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella che oggi, in occasione della festività di San lorenzo, ha visitato il cantiere di uno dei luoghi più significativi dlel’intero quartiere, abbandonato da anni ed ora sottoposto ad un ambizioso progetto di recupero.

” A Sant’Orsola si sarebbero potute fare delle speculazioni – ha detto ancora Nardella -, si sarebbero voluti aprire gli alberghi, dei centri commerciali: non abbiamo fatto niente di questo”

“Entro la fine dell’estate affideremo ad Artea il cantiere perché poi proseguano i lavori per finalmente rendere funzionale questo luogo che è rimasto chiuso per decenni, e che i fiorentini non hanno mai visto” ha affermato inoltre il primo cittadino, visitando l’ex convento di Sant’Orsola, dove è il corso il recupero architettonico e degli affreschi delle sale. “Abbiamo terminato praticamente tutti gli interventi a carico della Città metropolitana, un investimento di 8 milioni di euro”, ha spiegato Nardella.