Iggy Pop, “Every Loser”. Disco della settimana.

Every Loser è in 19 album di studio di Iggy Pop, icona che non ha bisogno di presentazioni. Dicono che il disco sia un esercizio di stile. Può darsi, ma che stile!

Dopo aver sperimentato in più occasioni strade nuove e diverse, l’ormai 75enne Iggy Pop (al secolo James Newell Osterberg Jr.) ha pubblicato il suo nuovo album in studio dal titolo EVERY LOSER venerdì 6 gennaio 2023, ed è un vero ritorno alla natura più rude e sanguigna dell’ex frontman di The Stooges.

EVERY LOSER è il diciannovesimo album in studio solista di Iggy e il suo primo ad essere pubblicato grazie alla partnership tra Atlantic Records e Gold Tooth Records, la nuova etichetta fondata da Andrew Watt, produttore esecutivo multi-platino dell’album e vincitore di GRAMMY Award (Ozzy Osbourne, Miley Cirus, Post Malone ecc..) che figura anche nelle vesti di chitarrista all’interno dell’album. Ad anticiparlo sono i singoli Frenzy e Strung Out Johnny, che segnano il ritorno dell’Iguana al suono delle origini.



Hanno contribuito alla realizzazione di Every Loser Duff McKagan dei Guns N’ Roses al basso e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers alla batteria, assieme ad altri colleghi del calibro di Travis Barker, batterista nei Blink-182, Stone Gossard dei Pearl Jam, Dave Navarro, Eric Avery e Chris Chaney presenti nei Jane’s Addiction e il compianto Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters. “Abbiamo fatto un album alla vecchia maniera. I musicisti coinvolti sono persone che conosco fin da quando erano bambini e sono sicuro che la musica vi farà impazzire” ha detto lo stesso Iggy.

“Iggy Pop è una fottuta icona! Un vero originale. Non riesco ancora a credere che mi abbia permesso di fare un disco con lui. Sono onorato. Non c’è niente di più figo. Questo album è stato creato per essere suonato a tutto volume sul vostro stereo… alzate il volume e aspettate…” dice il produttore Andrew Watt.

La cover di EVERY LOSER infine è un’opera d’arte originale creata dall’artista contemporaneo di fama mondiale Raymond Pettibon. Pettibon irrompe sulla scena alla fine degli anni ’70, sono sue le cover di album iconici di artisti come Sonic Youth (“Goo”), Minutemen e Black Flag con i suoi caratteristici disegni a fumetti. Le opere di Pettibon sono state ampiamente esposte negli Stati Uniti e in tutto il mondo, compresa un’installazione dell’High Line Billboard a New York e una mostra personale al Tel Aviv Museum of Art.

Every loser è il nostro Disco della settimana!

TRACKLIST