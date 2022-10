G. Love & Special Sauce “Philadelphia Mississippi”. Disco della settimana.

Tanti ospiti importanti nel nuovo album di G. Love & Special Sauce, un immaginario viaggio sonoro nel cuore del Sud degli Stati Uniti tra blues old school e folk da una parte, funk e hip-hop dall’altra.



La produzione è di Luther Dickinson dei North Mississippi All Stars per un progetto artistico imperniato su jam performance e collaborazioni con alfieri del blues contemporaneo come Alvin Youngblood Hart e Christone “Kingfish” Ingram e icone del rap quali Schoolly D e Speech. Il risultato, “Philadelphia Mississippi”, è un disco spontaneo e avventuroso in grado di gettare ponti tra generi, culture e generazioni diverse.

L’avevamo perso di vista da anni, ma è un piacere ritrovare G.Love con un ottimo progetto che ottimizza ed elabora le intuizioni degli esordi, nei lontani anni ’90. Garrett Dutton, nato a Filadelfia, ha affinato la propria arte eclettica per quasi trent’anni. Unendo l’hip hop e il funk della sua nativa Filadelfia con varie sfumature del blues americano, sviluppando un suono che è sia ultramoderno che ricco di tradizione.

Oltre a G. Love alla chitarra, voce e armonica, presenta un cast stellare di ospiti speciali tra cui icone del blues come Alvin Youngblood Hart, Christone ‘Kingfish’ Ingram, Cam Kimbrough, RL Boyce, Jontavious Willis e Trenton Ayers oltre alle leggende del rap Freddie Foxxx, Speech degli Arrested Development e Schoolly D.



Il disco è stato prodotto dal chitarrista/cantante dei North Mississippi All-Stars Luther Dickinson, il cui padre, Jim, aveva già prodotto nel 1995 “Coast to Coast Motel”.

Come suggerisce il titolo, “Philadelphia Mississippi” è una lettera d’amore sia alla nativa Philly, che allo stato meridionale che gli ha fornito la facinazione sonora per la storia del blues.

“Philadelphia Mississippi” è il nostro Disco della settimana.

Segui G.Love & Special Sauce sulla sua pagina ufficiale.