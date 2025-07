Off Tune Festival: tre giorni di post-punk e indie pop

Tre giorni, due palchi, con il meglio del post-punk internazionale. Tutto ad ingresso libero, da giovedì 3 a sabato 5 luglio a Prato, nell’Area Fabbricone in via Targetti.

Nuovo spazio ma stessa formula: tre giorni, due palchi con il meglio del post-punk internazionale. Tutto a ingresso libero. Da giovedì 3 a sabato 5 luglio a Prato, nell’Area Fabbricone in via Targetti. Off Tune Festival: concerti e dj-set, are food e mercato.

Fermerà all’Off Tune Festival (5 luglio) il nuovo tour mondiale dei mancuniani Ist Ist. Nipotini di Joy Division e Fall, Adam Houghton e compagni celebrano dieci anni di oscuro post-punk con l’album “Light A Bigger Fire”. Da Los Angeles Kate Clover (3 luglio), cantautrice votata alla poetica di Patti Smith e all’iconoclastia di Iggy Pop, ottima occasione per gustarsi il nuovo album “The Apocalypse Dream“, co-prodotto dal marito, Brandon Welchez dei Crocodiles.

Da Glasgow l’indie-punk dei Gallus (4 luglio), già Best Rock/Alternative Band agli Scottish Alternative Music Awards e da allora in vetta alle scene underground europee. Sempre il 4 luglio dal Regno Unito approderanno i Bilk. Con un nuovo disco che è una dichiarazione d’intenti: “Essex, Drugs and Rock and Roll”. E ancora i newyorkesi Glimmer, con un pieno di grunge-shoegaze e un singolo, “Sorrow Again”, appena pubblicato.

K2, All The Others e Lazy Lazarus (3 luglio, già in evidenza all’ultima edizione del Rock Contest di Controradio), Asino e Allerta! (4 luglio), Godzilla Was Too Drunk To Destroy Tokyo, My Bicycle Keys, Neko At Stella e Dead Crayons (5 luglio).

Tutte le sere, dopo i live, spazio ai dj-set di Disorder, Luke Taithi, Chemisier. Come da tradizione il sipario calerà con la Cencio’s Night (5 luglio, dalle ore 24).

Off Tune Festival è anche mercatino, area kids e drink & food di qualità. Il festival è organizzato da A-live, Santa Valvola Records e Associazione South Park in collaborazione con Comune di Prato.

Programma Off Tune Festival 2025:

Giovedì 3 luglio 2025

Stage 1

21,30 > ALL THE OTHERS

22,30 > KATE CLOVER

Stage 2

19,00 > K2

23,45 > LAZY LAZARUS

+ DISORDER (Dj-set)

Venerdì 4 luglio 2025

Stage 1

21,30 > BILK

22,40 > GALLUS

Stage 2

19,00 > ALLERTA!

20,00 > GLIMMER

23,50 > ASINO

+ LUKE TAITHI (Dj-set)

Sabato 5 luglio 2025

Stage 1

21,30 > SLATE

22,40 > IST IST

Stage 2

17,30 > DEAD CRAYONS

18,20 > NEKO AT STELLA

19,10 > MY BICYCLE KEYS

20,00 > GODZILLA WAS TOO DRUNK TO DESTROY TOKYO

+ CENCIO’S NIGHT/PIPPO (Dj-set)

Info e dettagli sul sito ufficiale www.offtunefestival.it e sui canali social del festival.