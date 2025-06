Emma Nolde, l’intervista “Indipendente”.

Emma Nolde, scoperta nell’edizione 2019 del Rock Contest, è ormai un’affermata realtà del nuovo cantautorato italiano. Il nostro Pierluigi “Megahertz” l’ha intervistata sul nuovo singolo e sul tour.

E’ appena stato pubblicato il video ufficiale di “Indipendente”, nuovo singolo della giovane perla del cantautorato italiano, scoperta e lanciata proprio dal Rock Contest nel 2019, edizione nella quale si aggiudicava il Premio Ernesto de Pascale e il seconda pedana del podio.

Riflettendo sulle difficoltà del raggiungere quell’indipendenza che l’età adulta implica e richiede, “Indipendente” non è solo l’inno generazionale di quei giovani che si sono trovati scaraventati nel pantano di un precariato perenne e disilluso, dove aspirazioni e incertezze sono in costante tensione tra loro, ma è la voce di tutti coloro che cercano attivamente il cambiamento per un futuro migliore.

Il video è diretto da Mòndeis (Asia Jennifer Lanni & Nicola Bussei) e coreografato da Alessandra Dolcetti per enfatizzare la body percussion su cui poggia la ritmica del brano.

“Indipendente” è il primo singolo con cui la cantautrice toscana, classe 2000, dà seguito al grande riscontro di pubblico e critica dell’album “NUOVOSPAZIOTEMPO”, che ha appena ricevuto la candidatura tra i 5 finalisti per la Targa Tenco.

Prosegue intanto il NUOVOSPAZIOTEMPO TOUR, ora giunto alla sua stagione estiva con un nuovo calendario fitto di appuntamenti live in tutta Italia a partire dallo scorso 24 maggio con l’atteso ritorno al MI AMI Festival, quest’anno per la prima volta come headliner del festival, e la partecipazione a El Galactico Festival ideato dai Baustelle, dove Emma Nolde ha presentato dal vivo il nuovo singolo.

Prodotto da Locusta, il tour estivo vede salire sul palco Emma Nolde alla chitarra, synth e piano, accompagnata da Marco Martinelli alla batteria e ukulele, Andrea Beninati al violoncello, percussioni, piano e basso, Francesco Panconesi al sax, piano, synth e cori, e in alcune date anche da Federica Sutera al basso.

prossime date NUOVOSPAZIOTEMPO TOUR – Calendario in aggiornamento:

2 luglio – Loano (SV) – Unipol Cubo Live

3 luglio – Torino – Flowers Festival

4 luglio – Montespertoli (FI) – RockUnMonte

5 luglio – Soliera (MO) – Arti Vive

10 luglio – Pisa – Giardino Scotto

11 luglio – Bergamo – NXT

14 luglio – Treviso – Suoni di Marca Festival

20 luglio – Roma – Spaghetti Festival

21 luglio – Ancona – Spilla Anfiteatro Romano

25 luglio – Assisi (PG) – Riverock

26 luglio – Schio (VI) – NEXT PLEASE! Festival

19 agosto – Brescia – Festa di Radio Onda D’Urto

21 agosto – Roseto degli Abruzzi (TE) – Transumare Fest

22 agosto – Colle Val D’Elsa (SI) – Piazza Unità dei Popoli

28 settembre – Bologna – Tutto Molto Bello Lovomotiv