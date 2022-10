Viareggio, Sindaco contro Pd: “i rappresentanti in Consiglio con una scusa hanno lasciato l’aula”

Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, si è espresso sul suo profilo Facebook contro i rappresentanti del Partito Democratico che, durante una votazione in Consiglio, hanno preferito lasciare l’aula.

“Al momento di votare la variazione di Bilancio, – ha raccontato il sindaco del Ghingaro – i rappresentanti in Consiglio del Partito Democratico con una scusa hanno lasciato l’aula, di fatto rinunciando a votare un atto che consente una serie di interventi fondamentali per il territorio: basti pensare alla pratica relativa alla riqualificazione del terreno definito ex casa del fascio che da decenni rappresenta una ferita in una delle piazze più belle della città”. Queste sono le parole usate da Del Ghingaro nel suo post di Facebook.

Il sindaco inoltre ha aggiunto che, “per l’ennesima volta il Pd ha deciso di non prendere decisioni, come troppo spesso è successo a Viareggio. E lo ha fatto nel peggiore dei modi: accodandosi ad una presa di posizione della Lega e di Fratelli d’Italia, rinunciando così non solo alla responsabilità assunta davanti agli elettori, ma anche al proprio ruolo e, quello che è peggio, alla propria identità. Niente di nuovo e come sempre siamo andati avanti. La Città ringrazia chi è rimasto in aula consentendo il proseguimento dei lavori del Consiglio”.