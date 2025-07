Lars Rock Fest: 3 giorni di concerti ed eventi ad ingresso gratuito

E’ stato presentato oggi, presso il Consiglio Regionale Toscana-Media Center Sassoli di Firenze, il programma completo della dodicesima edizione del Lars Rock Fest. Dal 4 al 6 luglio presso i Giardini Pubblici, di Chiusi tre giorni di musica e cultura alternativa ad ingresso gratuito

Il compito di aprire la prima serata del Lars Rock Fest venerdì 4 luglio spetterà agli inglesi Cucamaras, quattro musicisti della scena indie/post-punk originari di Nottingham , sarà poi la volta di Italia 90 i secondi a salire sul palco dei Giardini Pubblici di Chiusi. Un tempo quartetto, ora trio, la band torna sulla scena live con una formazione modificata. Gli headliner della serata saranno i Mclusky, il trio gallese di estrazione punk e indie rock, apparsi per la prima volta sulla scena nel 1998. Nel settembre 2023 la band ha pubblicato un EP di quattro brani, la loro prima uscita dopo 19 anni, che anticipava l’uscita a maggio 2025 del nuovo album sulla Ipecac Recordings di Mike Patton chiamato The world is still here and so are we.

Folksinger e songwriter di culto americano, nonché autentico troubadour sempre alla ricerca di nuove esperienze e nuove vibrazioni nonostante i quasi 30 anni di carriera, Joseph Arthur sarà il protagonista del matinée di sabato 5 luglio nella città vecchia di Chiusi, l’evento sarà accompagnato da una visita gratuita ai cunicoli etruschi di Chiusi, il famoso Labirinto di Porsenna.

Aprirà i concerti della sera LOSTATOBRADO, il terzetto bolognese in bilico tra la sperimentazione elettronica e l’improvvisazione sonora collettiva messosi in luce nell’ultima edizione del Rock Contest, storica manifestazione legata a Controradio di Firenze con cui il Lars Rock Fest conferma la partnership anche quest’anno. A seguire ci saranno gli australiani Party Dozen, duo noise-rock sperimentale e gli headliner Black Country, New Road, che presenteranno “Forever Howlong”. Il gran finale è affidato ai londinesi The Heliocentrics e agli americani Karate che infiammeranno il palco con le loro iconiche performance live domenica 6 luglio.

The Heliocentrics mescolano da tempo un’ammaliante miscela di funk, jazz e psych. I Karate sono stati fondati a Boston nel 1993 da Geoff Farina, nell’autunno del 2024 la band ha dato alla luce Make It Fit, il suo primo disco di inediti in studio dopo Pockets del 2004.