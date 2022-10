Don Carlo Gnocchi, a Firenze una piazza per il suo centoventesimo anniversario

Sarà inaugurata, il 25 ottobre a Firenze, una piazza al beato Don Carlo Gnocchi, nato 120 anni fa a S. Colombano al Lambro.

La cerimonia di intitolazione al beato Don Gnocchi, si svolgerà alle 12. Saranno presenti all’evento l’assessora alla memoria e alla toponomastica Maria Federica Giuliani, il presidente della Fondazione Don Gnocchi, don Vincenzo Barbante e il direttore Generale, Francesco Converti.

La nuova piazza Don Gnocchi, si trova non lontano dal Centro Irccs che porta il suo nome, Più precisamente con accessi dallo Stradone dell’ospedale, di via Nilde Iotti e di via del Ronco Lungo.

L’assessora alla memoria e alla toponomastica Maria Federica Giuliani ha specificato che, “con questa intitolazione vogliamo fare memoria della figura poliedrica di un prete straordinariamente moderno, che ha segnato in modo indelebile la storia sociale e civile italiana del secolo scorso”.

Don Carlo Gnocchi e Firenze

La presenza del beato nella città di Firenze risale al 1951, anno in cui il ‘Collegio delle fanciulle mutilate’, ospitato presso la storica villa di Pozzolatico (Impruneta), entrò a far parte della Fondazione pro infanzia mutilata.

Fondazione creata dal sacerdote milanese per dare cura, assistenza e integrazione sociale e lavorativa ai bambini vittime degli ordigni della Seconda guerra mondiale, i cosiddetti mutilatini.

Inizialmente, nella storica struttura, furono accolte prima le bambine mutilate, e poi quelle affette da poliomielite. Una volta esauritesi queste emergenze, la struttura divenne un moderno e attrezzato Centro di riabilitazione, fino ad essere, all’inizio degli anni ’80, un polo di riferimento per il trattamento delle scoliosi e per il trattamento delle malattie di origine artrosi e reumatica.

Negli anni successivi, il campo di azione della struttura inaugurata da Don Gnocchi, si ampliò ulteriormente. Ampliamento che ha portato, nel 1992, la Regione Toscana a dichiarare il carattere scientifico della struttura di Pozzolatico,. Si trattava di un primo passo verso il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs). Questo riconoscimento è stato poi ottenuto con il decreto interministeriale il 2 agosto 2000.

La Fondazione Don Gnocchi decise inoltre di realizzare un nuovo e moderno centro a Firenze, in località Torregalli, inaugurato nel 2011, in via per Scandicci. L’ultimo sviluppo della struttura, in ordine di tempo, è l’apertura nel 2017 di un innovativo reparto di riabilitazione pediatrica.