Firenze: abolizione della “domenica al museo”

Abolizione della “Domenica al Museo”. Maria Federica Giuliani: “Un’esperienza che non si può liquidare semplicemente per un conto economico”.

La Presidente della Commissione Cultura Maria Federica Giuliani interviene sulla decisione del Ministro alla Cultura di revocare la prima domenica del mese gratuita nei musei statali.

“Dal 2014 ad oggi quasi dieci milioni di persone sono entrate in un museo grazie all’iniziativa del Governo Renzi “Domenica al museo”, un fatto culturale e sociale senza precedenti che ha messo al centro l’arte e la cultura come esperienza inderogabile per la crescita di ognuno di ognuno di noi e del nostro paese, esperienza che quindi non si può liquidare semplicemente per un conto economico. Queste prime domeniche del mese”, aggiunge la presidente Giuliani “hanno trainato l’importante aumento dei visitatori negli altri giorni, hanno avvicinato i cittadini ai musei e alle bellezze ed alla storia delle loro città.

Sarebbe stato giusto quindi fare un bilancio di tale esperienza e semmai rimodularla, riservandola eventualmente ai residenti come avviene per la “Domenica Metropolitana” qui a Firenze o ai soli cittadini europei, limitandola magari ai musei minori per valorizzarli e farli conoscere maggiormente. Il provvedimento invece”, conclude la presidente della Commissione cultura di Palazzo Vecchio Maria Federica Giuliani “ha il sapore di chi vuol fare solo i conti piuttosto che cultura, un desiderio di discontinuità politica che penalizza la cultura e i cittadini”.