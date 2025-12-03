Firenze, studentato da 480 posti a Villa Monna Tessa, commissione approva delibera

La commissione urbanistica del Comune di Firenze ha approvato oggi la delibera sull’area di trasformazione di Monna Tessa, passaggio propedeutico all’approvazione finale in Consiglio.

Con l’atto di oggi però si dà il via all’iter di riqualificazione del complesso immobiliare di Monna Tessa, da tempo in stato di abbandono. Il progetto, si legge in una nota, prevede il recupero dell’ex complesso ospedaliero di viale Pieraccini per realizzare una nuova residenza universitaria con 480 posti letto.

L’operazione, sostenuta da Investire Sgr e in linea con i finanziamenti Pnrr, si spiega ancora da Palazzo Vecchio, “definisce precise condizioni per il diritto allo studio: la totalità dei posti letto sarà offerta a condizioni agevolate. Nello specifico, il 50% dei posti nella struttura di Monna Tessa sarà messo a disposizione dell’Università di Firenze a tariffe calmierate, mentre l’altro 50% sarà gestito in accordo diretto con il Comune. Per la quota comunale, applicando il Regolamento per l’edilizia convenzionata, sono state fissate condizioni migliorative rispetto agli standard minimi nazionali: uno sconto del 30% sul canone medio e un vincolo di destinazione sociale esteso a 20 anni”.

Il Comune ha scelto di destinare l’intero importo dovuto dall’operatore, pari a circa 1,3 milioni di euro, al finanziamento della riqualificazione di piazza dell’Unità d’Italia.

“L’intervento su Monna Tessa ha una doppia valenza: risponde al bisogno abitativo degli studenti e finanzia un’opera pubblica – dichiarano il presidente della commissione urbanistica e consigliere Pd Renzo Pampaloni e il capogruppo dem Luca Milani – Vogliamo verificare le condizioni affinché sia possibile l’abbattimento tariffario a 599 euro alla totalità dei 480 posti letto per assicurare la massima accessibilità economica per tutti gli studenti