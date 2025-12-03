Controradio Streaming
Mer 3 Dic 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaLivorno: autobus gratuiti le domeniche prima di Natale
ToscanaCronacaTurismo

Livorno: autobus gratuiti le domeniche prima di Natale

By Domenico Guarino
Livorno

L’iniziativa dell’amministrazione comunale di Livorno , in collaborazione con At Autolinee Toscane, mira a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico nei giorni in cui si intensificano gli spostamenti da e verso il centro città, che si anima di luci, eventi e mercatini natalizi. I bus Saranno Gratuiti le domeniche 7, 8, 14 e 21 dicembre.

L’iniziativa dell’amministrazione comunale, in collaborazione con At Autolinee Toscane, mira a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico nei giorni in cui si intensificano gli spostamenti da e verso il centro città, che si anima di luci, eventi e mercatini natalizi. Nei giorni festivi antecedenti il Natale saranno quindi gratuite tutte le linee del servizio urbano, comprese quelle notturne, e la funicolare di Montenero.

L’iniziativa è stata interamente finanziata dal Comune di Livorno, che ha stanziato 35 mila euro per la copertura dei mancati ricavi del gestore. Autolinee Toscane ha collaborato curando la realizzazione e l’affissione di manifesti e locandine promozionali a bordo dei mezzi e alle fermate.

Accanto alle misure per la mobilità, quest’anno c’è una novità dedicata alle famiglie: chi è titolare di un abbonamento At in corso di validità potrà acquistare il biglietto d’ingresso a prezzo agevolato alla casa di Babbo Natale allestita all’interno del Villaggio di Natale.

“Con queste iniziative l’amministrazione invita tutti i cittadini a godersi l’atmosfera del Natale lasciando l’auto a casa e spostandosi in modo comodo, conveniente e sostenibile”Ormai – commenta l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello – i bus gratuiti nelle domeniche pre-natalizie sono una consuetudine, che in genere è molto apprezzata per chi vuole rendere lo shopping meno stressante e più sostenibile”.

 

Articolo precedente
Rock Contest: venerdì 5 dicembre la 2a semifinale!
Articolo successivo
Firenze, studentato da 480 posti a Villa Monna Tessa, commissione approva delibera

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana31005Cronaca18603Politica4168Cultura & Spettacolo3836Diritti2619Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI