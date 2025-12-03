Rock Contest: venerdì 5 dicembre la 2a semifinale!

Prolex & Zac Blue, RXNN, Acanto, Vicky Le Roy, Succinto, problemidifase sul palco del Glue di Firenze. Ingresso gratuito, ore 21:30. Zoe, uva e Fry Days già in finale!

Prolex & Zac Blue, RXNN, Acanto, Vicky Le Roy, Succinto, problemidifase venerdì 5 dicembre sul palco del Glue di Firenze; solo tre di loro giungeranno alla finale di domenica 14 dicembre al Tenax con, ospiti speciali live, Il Mago del Gelato e davanti ad una giuria composta da tantissimi addetti ai lavori e musicisti come Coca Puma, Lamante, Whitemary, Emma Nolde e Piero Pelù. Sono già in finale invece, da un verdetto difficilissimo per la giuria specializzata e online, Zoe, uva e Fry Days, i tre che hanno superato la prima semifinale davanti a Narcadian, Mad Medulla e 1 44 9 8. Tutti e trenta i progetti selezionati restano ancora in gara per i premi tematici (Premio FSE/Giovanisì, Premio Enrico Greppi”Erriquez”, Premio Best Live Experience e Premio Ernesto de Pascale).

La serata è, come sempre, ad ingresso gratuito. Apertura porte ore 21, inizio concerti 21:30. Anche per le serate semifinali il verdetto sarà decretato dalla giuria formata da addetti ai lavori e dalla redazione musicale di Controradio e dal voto del pubblico che potrà votare, anche da casa, accedendo alla pagina www.rockcontest.it durante lo svolgimento dei live.

Prossimi appuntamenti:

2a Semifinale

Venerdì 5 Dicembre: Prolex & Zac Blue, Acanto, Vicky Le Roy, RXNN, Succinto, problemidifase @ Glue Alternative Concept Space (Firenze)

SERATA FINALE

Domenica 14 Dicembre – Tenax (Firenze).

Ospiti Live Il Mago del Gelato, in giuria Piero Pelù, Coca Puma, Whitemary, Emma Nolde e Lamante.

Prevendite su Dice.