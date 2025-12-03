Controradio Streaming
Mer 3 Dic 2025
Controradio Streaming
Senza categoriaConvocata assemblea regionale PD Toscana Il 17 gennaio 2026
Senza categoria

Convocata assemblea regionale PD Toscana Il 17 gennaio 2026

By Domenico Guarino
Pd

Il segretario del Pd della Toscana, deputato Emiliano Fossi, e la presidente dell’assemblea, Valentina Mercanti, hanno convocato l’assemblea regionale del partito per il 17 gennaio 2026 alle ore 10.

“Si tratta di un passaggio cruciale nel percorso di confronto e rilancio che la nostra comunità politica ha avviato nelle ultime settimane – dichiarano Fossi e Mercanti -. Questa decisione nasce dalla volontà condivisa di rafforzare la partecipazione, mettere al centro il dibattito interno e i territori e costruire insieme le scelte strategiche per il governo regionale e le prossime sfide elettorali che attendono il PD”.

“Vogliamo essere a fianco del presidente Giani e rilanciare il protagonismo del Pd toscano e dei territori, lo faremo a partire da questo momento di confronto che abbiamo sentito l’esigenza di convocare – aggiungono – La discussione prenderà avvio nella direzione di sabato 6 dicembre, proseguirà nei circoli territoriali e troverà pieno compimento nell’Assemblea regionale” del 17 gennaio 2026, “luogo fondamentale di democrazia e responsabilità collettiva”.

 

Articolo precedente
Calenzano, un hub delle energie rinnovabili nel sito Eni

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana31005Cronaca18603Politica4168Cultura & Spettacolo3836Diritti2619Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI