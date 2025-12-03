Convocata assemblea regionale PD Toscana Il 17 gennaio 2026

Il segretario del Pd della Toscana, deputato Emiliano Fossi, e la presidente dell’assemblea, Valentina Mercanti, hanno convocato l’assemblea regionale del partito per il 17 gennaio 2026 alle ore 10.

“Si tratta di un passaggio cruciale nel percorso di confronto e rilancio che la nostra comunità politica ha avviato nelle ultime settimane – dichiarano Fossi e Mercanti -. Questa decisione nasce dalla volontà condivisa di rafforzare la partecipazione, mettere al centro il dibattito interno e i territori e costruire insieme le scelte strategiche per il governo regionale e le prossime sfide elettorali che attendono il PD”.

“Vogliamo essere a fianco del presidente Giani e rilanciare il protagonismo del Pd toscano e dei territori, lo faremo a partire da questo momento di confronto che abbiamo sentito l’esigenza di convocare – aggiungono – La discussione prenderà avvio nella direzione di sabato 6 dicembre, proseguirà nei circoli territoriali e troverà pieno compimento nell’Assemblea regionale” del 17 gennaio 2026, “luogo fondamentale di democrazia e responsabilità collettiva”.