Fossi, a Prato novità per far decidere a iscritti linea Pd

A Prato e provincia sarà sperimentata una forma di partecipazione diretta per gli iscritti del Pd, chiamati prima a discutere e poi a decidere, in una grande assemblea finale che coinvolgerà tutto il corpo militante, la definizione della linea politica sui principali temi nazionali e locali, oltre che gli assetti organizzativi e la forma stessa del partito. Una proposta arrivata dal segretario provinciale, Marco Biagioni. “L’incontro con Marco Furfaro, Luca Sani, Matteo Biffoni e Marco Biagioni è stato molto positivo e ha permesso di definire un percorso di lavoro chiaro per le prossime settimane”, ha detto il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi al termine della riunione nella sede regionale del partito a Firenze.ne parliamo con Giorgio Bernardini