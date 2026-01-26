Firenze saluta Rocco Commisso: messa di commemorazione in Duomo

Alle 18 in Cattedrale il tributo al presidente della Fiorentina, presenti la moglie Catherine, i figli Joseph e Marisa e tutte le squadre del settore giovanile. Accessi contingentati, cerimonia anche in streaming.

Firenze si stringe intorno al ricordo di Rocco Commisso con una messa di commemorazione in Duomo, a dieci giorni esatti dalla scomparsa del presidente viola, sepolto da mercoledì scorso al Maryrest Cemetery & Mausoleum di Mahwah, nel New Jersey. In Cattedrale sono attesi tifosi, dipendenti, dirigenti e calciatori.​ Dopo giorni di incertezza legati alla tempesta artica che sta flagellando gli Stati Uniti, la moglie Catherine e i figli Joseph e Marisa sono riusciti ad arrivare in Italia, rinviando solo di qualche giorno il loro arrivo rispetto alla partita con il Cagliari: per Catherine, che ha ribadito il messaggio “il futuro è ancora viola, restiamo vicini a voi”, essere presente a Firenze per l’ultimo saluto era considerato irrinunciabile.​ In Duomo sfilerà idealmente tutta la Fiorentina: dalla prima squadra guidata da Paolo Vanoli alle giovanili, fiore all’occhiello della gestione Commisso e tema particolarmente caro a Catherine, passando per la formazione femminile e la Primavera. È l’immagine di un club intero che si raccoglie per salutare il suo presidente, in una città che in questi giorni continua a manifestare affetto e riconoscenza.​ L’organizzazione della cerimonia è stata curata nei dettagli per gestire l’affluenza che si annuncia molto alta: l’accesso alla Cattedrale sarà possibile dalle 17 fino al raggiungimento della capienza massima, entrando dalla “Porta del Campanile” e dalla “Porta dei Cornacchini”, ai lati della facciata principale. Per rispetto del luogo di culto, la Fiorentina ha già precisato che non saranno ammessi all’interno bandiere, striscioni e contenitori in vetro, invitando tutti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del personale.​ Chi non riuscirà ad entrare potrà seguire la celebrazione dal sagrato, grazie a un impianto audio esterno, oppure in diretta streaming sui canali web e social della società viola. Così Firenze e la Fiorentina si preparano a tributare a Rocco Commisso un ultimo, corale abbraccio, nel cuore simbolico della città.