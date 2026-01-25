Controradio Streaming
Grosso pino cade in strada a Scandicci


Grosso pino cade in strada a Scandicci

By Redazione

Un grosso pino è caduto in strada, in via Gaetano Donizetti a Scandicci
(Firenze). Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest.

L’albero ha colpito due auto in sosta e, secondo quanto riferito dai soccorritori, risulta una persona con una leggera abrasione ad un braccio che si sarebbe allontanata velocemente
dopo aver parcheggiato la propria autovettura per sfuggire alla pianta.
Al lavoro una squadra di pompieri, un’autoscala e un’autogru per effettuare i tagli della chioma e del tronco per liberare i due mezzi rimasti coinvolti.
Sul posto il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh e l’assessore alla Protezione civile Lorenzo Tomassoli. Intervenuti un tecnico del Comune di Scandicci e gli agenti della polizia locale per la gestione della viabilità.

