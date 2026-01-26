Gluecifer, “Some Drug New High”. Il Disco della Settimana.

Il rock è attitudine, e i Gluecifer ne hanno da vendere. I veterani scandinavi sono tornati, ripartendo esattamente da dove li avevamo lasciati.

La formazione norvegese Gluecifer rompe un silenzio di oltre vent’anni con Same Drug New High, pubblicato da Steamhammer/SPV dopo il ritorno sul palco nel 2018. I fondatori Biff Malibu e Captain Poon, insieme a Raldo Useless, Danny Young e Peter Larsson, hanno registrato l’album interamente a Oslo mantenendo il loro mix di punk rock, garage, hard rock e glam, fedeli allo stile diretto e senza compromessi che li ha resi celebri fin dalla fondazione nel lontano 1994.

Tra citazioni di Motörhead, AC/DC, ritmi più psichedelici alla Monster Magnet, echi anni settanta, omaggi il rock degli anni novanta (“1996” ne è la celebrazione) e canzoni che sembrano scritte apposta per l’headbanging, Same Drug New High sintetizza influenze rock classiche attraverso un filtro moderno come era nello stile dell’ondata del rock’n’roll scandinavo che fiorì tra metà ’90 e primi 2000 e di cui facevano parte Hellacopters, Hives, Turbonegro e i padrini della scena, i Nomands.

La band ha appena intrapreso un tour europeo che però, ahimè, per ora non prevede tappe in Italia.

“Some Drug New High” dei Gluecifer è il nostro Disco della Settimana.