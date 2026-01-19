Commisso: il 26 gennaio la messa in Duomo a Firenze

I funerali del patron Viola, mercoledì a New York, saranno trasmessi in diretta streaming. Il consiglio comunale di Firenze lo ha ricordato con un minuto di silenzio

Il consiglio comunale di Firenze ha ricordato oggi il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ore: in aula si è svolto un minuto di silenzio. “La Fiorentina è Firenze e Firenze è la Fiorentina – ha affermato il presidente dell’assemblea cittadina Cosimo Guccione -. Credo che la scomparsa di Commisso necessiti di un mio ricordo, la sindaca oggi non sarà in Consiglio perché in viaggio per poter partecipare alla camera ardente e al funerale negli Stati Uniti”.

Guccione ha ricordato i giorni in cui, da assessore allo sport del comune di Firenze, seguì il passaggio di proprietà della Fiorentina dalla famiglia Della Valle a Commisso: “Lo incontrammo subito, andando insieme alla festa organizzata per il suo arrivo allo stadio Franchi – ha affermato -. Un uomo non venuto da lontano, ma tornato da lontano. Ricordo la sua voglia costante di raccontare i successi della sua azienda. Sul piano sportivo ci tengo a ricordare la grandissima attenzione dimostrata per i settori giovanili e femminile, attenzione dimostrata anche nella realizzazione del Viola Park. Esprimo le condoglianze a nome di tutto il Consiglio”.

La Messa in suffragio di Rocco Commisso è stata invece fissata il 26 gennaio alle 18 in Duomo a Firenze. E’ quanto reso noto dalla famiglia del presidente viola scomparso il 16 gennaio scorso e dalla Fiorentina spiegando che “sarà questa l’occasione per tutti i tifosi viola e per tutti i cittadini di essere vicini alla famiglia Commisso in questo momento di dolore e sofferenza e di rendere omaggio alla memoria di un uomo che si è così profondamente legato alla città di Firenze ed ai colori viola e la cui memoria rimarrà, per sempre, legata alla Fiorentina ad a Firenze”.

Sempre la Fiorentina oggi ha reso noto che i funerali di Commisso, che si terranno nella chiesa di St.Patrick a New York il 21 gennaio alle 10 (le 16 in Italia), “potranno essere seguiti anche attraverso i due link messi a disposizione dalla St. Patrick’s Cathedral: https://www.youtube.com/live/ewqjzYQkckg?si=eHBxsASZuGyUd-Pz e saintpatrickscathedral.org/live“. Per la Fiorentina ai funerali a New York sarà presente il dg Alessandro Ferrari. Parteciperà anche l’ex direttore sportivo Daniele Pradè. Ci sarà inoltre la sindaca di Firenze Sara Funaro.