Fiorentina: morto il presidente Rocco Commisso

Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, è morto nella notte negli Stati Uniti all’età di 76 anni. A darne notizia è stato il club viola con una nota ufficiale: “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso, con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciati e oggi tutti ne piangiamo la scomparsa”.

Nel lungo comunicato pubblicato sul sito della Fiorentina si legge: “Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso” mentre “il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato, passando giornate indimenticabili con i ragazzi e le ragazze delle squadre giovanili, con una carezza e un sorriso sempre per tutti. Inarrestabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi alle sue aziende Mediacom e Fiorentina e al futuro di queste”. “Il calcio era il suo amore e la Fiorentina lo è diventata sette anni fa quando Rocco ha preso il comando del club Viola e ha iniziato ad amare i suoi tifosi, i colori e la città di Firenze”: “Sotto la sua guida la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia”. ‘Chiamatemi Rocco’ aveva semplicemente detto a tutti, con la sua straordinaria empatia. Ed è sempre stato vicino a Firenze e ai fiorentini, nella quotidianità e anche nel periodo più difficile dell’emergenza Covid quando la campagna ‘Forza e Cuore’ ha destinato ingenti donazioni agli ospedali cittadini. Il Rocco B. Commisso Viola Park, la casa della Fiorentina” realizzata alle porte del capoluogo toscano, “vivrà per sempre portando il suo nome”. La famiglia Commisso, conclude la nota, “desidera ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino in questi momenti così delicati ed è certa che il ricordo e la memoria di Rocco rimarrà per sempre nei cuori delle tante persone che gli hanno voluto bene e che hanno passato momenti difficili e momenti bellissimi insieme a lui. Un pensiero grande in un momento così triste va a tutte le persone della Fiorentina, staff, giocatori, dipendenti, a tutti le persone che conoscevano Rocco, a tutto il popolo viola e soprattutto a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che continueranno a portare in Italia e nel mondo i colori viola e il ricordo del nostro Rocco. Ci manchi e ci mancherai sempre”.

“La scomparsa del presidente Rocco Commisso mi lascia con un dolore profondo. Se ne va un uomo che ha saputo legarsi a questa città con sincerità, passione e grande umanità, facendo della Fiorentina non solo una squadra, ma una famiglia”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Rocco – aggiunge Giani – ha amato Firenze e i fiorentini, i colori viola, i giovani, il lavoro quotidiano e il futuro. Alla moglie Catherine, ai figli, ai familiari, alla Acf Fiorentina e a tutti i tifosi va il mio più sincero cordoglio e l’abbraccio della Toscana. Grazie di tutto presidente!”.

“Con grande dolore ho appreso della scomparsa di Rocco Commisso, il cui impegno, passione e dedizione hanno lasciato un segno indelebile. Commisso non è stato solo un imprenditore di successo, ma un presidente che ha vissuto ogni momento con intensità”. Lo dichiara la sindaca di Firenze Sara Funaro.

“Uomo con visione e obiettivi chiari, determinato e allo stesso tempo empatico e accogliente portava con sé un grande affetto per la città, per la sua Fiorentina, per il suo staff e per ogni giocatore”, aggiunge Funaro in una nota. “Perdiamo una persona di una umanità rara, schietta con valori autentici e forte senso della famiglia, verso la quale aveva un amore profondo e incondizionato – continua Funaro -, un imprenditore che ha scelto di investire nel futuro del nostro territorio. Il legame con Firenze e il suo territorio ha come simbolo tangibile la realizzazione del Viola Park. Ricorderò sempre ogni suo viaggio in Italia che diventava occasione di incontro e confronto, a partire dal nostro primo appuntamento ufficiale a Palazzo Vecchio, insieme a Catherine, alla quale sono vicina e mi stringo in un caloroso abbraccio”.

“Partecipi al dolore. Riposa in Pace Rocco B.Commisso, Presidente della Fiorentina”. Così sul suo profilo Facebook l’Associazione Tifosi Fiorentini.

”Buon viaggio presidente”. Così il Centro di Coordinamento viola club ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del patron della Fiorentina Rocco Commisso. Negli ultimi tempi i rapporti fra la tifoseria e la proprietà della società si erano fatti tesi per la classifica della squadra e alcune scelte non condivise nella gestione del club, ma il popolo viola non ha mai smesso comunque di stare vicino alla squadra.

Un uomo autentico, diretto, tenace, generoso, legato profondamente a Firenze e alla Fiorentina. Anche quando nell’ultimo periodo Rocco Commisso non stava bene, voleva continuare a progettare, a mettere in campo nuove idee per il futuro della Fiorentina, con l’impegno e la passione di sempre”. Così sui social Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli (Firenze), comune dove è sorto il Viola Park.