Firenze: nel 2025 oltre 45 milioni di passeggeri per la Tramvia

Nel 2025 la tramvia di Firenze ha visto superare la soglia dei 45 milioni di passeggeri, anche grazie all’entrata in funzione della Variante al centro storico fino a piazza San Marco: come si legge in una nota, i passeggeri del 2025 sono stati infatti 45,2 milioni a fronte dei 39,1 milioni del 2024, con un +15,4% che in termini assoluti corrisponde a oltre 6 milioni di viaggiatori in più.

Questo dato, si spiega dal Comune di Firenze, “consente di superare di 2,8 milioni il limite previsto dal Piano economico finanziario”. Nel dettaglio sono 18,3 milioni i passeggeri che hanno usato la linea aeroporto-piazza San Marco (+36% circa), in lieve aumento anche la linea Villa Costanza-Careggi, con 28,9 milioni (+4,7%). Analizzando i dati mensili l’exploit della linea 2 dopo l’entrata in funzione della Vacs appare evidente: a gennaio i passeggeri erano 986.662, poi dopo l’apertura della Vacs e l’arrivo del tram in piazza San Marco è iniziato un progressivo incremento dei viaggiatori con il picco in ottobre (oltre 1,9 milioni) e l’attestazione a dicembre su circa 1,8 milioni.

“Anche quest’anno i numeri dei passeggeri della tramvia sono davvero importanti – commenta la sindaca di Firenze Sara Funaro -. Sono sempre di più i cittadini e i visitatori che utilizzano ogni giorno i nostri tram che rappresentano un sistema di trasporto pubblico efficiente, puntuale e comodo capace di dare risposte importanti alle esigenze di mobilità di tantissime persone. Stiamo lavorando per completare il sistema, collegando il centro di Firenze ai nostri quartieri e ai comuni vicini. Lo facciamo con la linea per Bagno a Ripoli i cui cantieri sono in fase avanzata, con le linee per Rovezzano e le Piagge i cui lavori partiranno nei prossimi mesi”.

“Come amministrazione – aggiunge Funaro – crediamo molto nel trasporto pubblico: per questo, abbiamo puntato sul bonus ‘Ti porta Firenze’ per dare un aiuto concreto alle famiglie, agli studenti e ai nuovi utenti fiorentini incentivando e promuovendo la mobilità sostenibile. Insieme alla Città metropolitana di Firenze stiamo inoltre lavorando ad un biglietto unico integrato per rendere più semplice e conveniente muoversi tra i diversi comuni. Il trasporto pubblico con la tramvia rappresenta l’infrastruttura che ci consentirà di fare un salto di qualità decisivo in termini di mobilità sostenibile, vivibilità, riduzione di smog e di veicoli sulle strade”. L’assessore alla mobilità Andrea Giorgio descrive la tramvia come “scelta giusta per il futuro della città”