Maggio Fiorentino, bilancio 2025 chiude con un utile di 842mila euro

Il Consiglio d’indirizzo della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino ha approvato il bilancio 2025 dell’ente: si chiude con un utile di esercizio di 842.509 euro.

Nella stessa seduta il Consiglio d’indirizzo della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino ha analizzato l’andamento dell’88/o Festival del Maggio e dei valori economico-finanziari al 30 aprile 2026: si presentano tutti in linea con le previsioni del budget 2026.

Il risultato 2025, secondo la Fondazione Maggio, “si conferma significativo per l’assenza di contributi straordinari da parte dei soci fondatori confermando perciò chiaramente che il raggiunto equilibrio economico, finanziario e operativo della Fondazione è ora concreto e stabile. Tale risultato è anche dovuto a una straordinaria crescita dei ricavi di mercato che segnano +33% rispetto al 2024. In particolare i ricavi della biglietteria crescono del 38.5% rispetto al 2024, segnando il massimo storico per il Teatro del Maggio”. Il Consiglio si è complimentato con il sovrintendente Carlo Fuortes, e ha sottolineato “l’alto livello qualitativo” della programmazione artistica del Maggio.

Per la sindaca di Firenze e presidente della Fondazione, Sara Funaro, “il risultato raggiunto conferma la solidità del percorso intrapreso in questi anni e testimonia la capacità della Fondazione di coniugare qualità artistica, sostenibilità economica e buona gestione. La crescita dei ricavi, e in particolare l’ottimo risultato della biglietteria, raccontano di un teatro sempre più attrattivo, capace di coinvolgere un pubblico ampio e di rafforzare il proprio prestigio a livello nazionale e internazionale. Ringrazio il sovrintendente Carlo Fuortes per il grande lavoro che ha reso possibile questo importante traguardo”