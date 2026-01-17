Scoperta una ‘lista stupri’ nel bagno di una scuola a Siena

Una “lista stupri’ comparsa e poi rimossa all’interno di un bagno dell’istituto tecnico Sarrocchi di Siena. I fatti, secondo quanto riportato da più testate, risalirebbero al 14 gennaio. L’elenco dei nomi delle studentesse sotto la scritta ‘lista stupri’ segue i casi di Roma e Lucca.

“Siamo venuti a conoscenza del fatto mercoledì scorso e ho fatto interdire subito quel bagno – ha detto la dirigente scolastica Cecilia Martinelli – Non sarà facile risalire ai responsabili ma insieme al personale scolastico stiamo facendo di tutto per individuarli e sanzionarli in maniera adeguata”.

La sindaca Nicoletta Fabio si dice “profondamente colpita, non soltanto come primo cittadino ma come donna e come insegnante, da un episodio che non riguarda semplicemente una scuola, ma i valori fondamentali del rispetto e della dignità umana. Per questo sento il dovere di intervenire con fermezza, perché è proprio tra i banchi di scuola che si deve costruire il primo argine contro la violenza”. Questo è “un gesto gravissimo e offensivo – prosegue – per il quale voglio esprimere piena solidarietà alle studentesse coinvolte e alle loro famiglie. Ringrazio la preside per aver avviato fin da subito la ricerca dei responsabili. Nessuna parola, nessuno ‘scherzo’ che utilizzi termini legati alla violenza sessuale può esser tollerato o minimizzato. Questo tipo di comportamento è sintomo di una cultura che non rispetta le persone e i loro diritti fondamentali”.

“Episodi come questo – aggiunge – ci ricordano che la scuola, e con essa l’intera comunità, deve continuare a essere luogo di crescita non solo culturale ma anche morale. Da docente ho sempre creduto che l’educazione al rispetto della persona e alla responsabilità civile debba essere al centro dell’esperienza scolastica. Le istituzioni locali, insieme alla comunità scolastica, devono promuovere progetti sui temi del rispetto, dell’educazione affettiva e di genere, della legalità. Le comunità si costruiscono sostenendo valori come il rispetto reciproco, l’inclusione e la tutela della dignità di ciascuno”. Infine “come città non dobbiamo voltare lo sguardo – conclude Nicoletta Fabio -, dobbiamo reagire con determinazione contro qualsiasi forma di violenza anche verbale o simbolica. Invito tutte le componenti della nostra comunità scolastica a non lasciare spazio a indifferenza o sottovalutazioni”.

Anche l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti esprime solidarietà alle studentesse e condanna “con fermezza” l’episodio che “non può e non deve essere derubricato a bravata: è un gesto che colpisce direttamente le ragazze e alimenta cultura di violenza e sopraffazione”. “Non possiamo far finta di niente – aggiunge Manetti – La Regione è impegnata da anni nella promozione della parità di genere e del rispetto, anche attraverso iniziative come La Toscana delle Donne che mette al centro i diritti, la dignità e la libertà femminile”, serve “una risposta chiara e condivisa da parte delle istituzioni, senza minimizzare segnali così allarmanti”