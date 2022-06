🎧 Firenze, Pizzaman apre 3 nuove pizzerie e cerca 20 dipendenti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed

Firenze – La catena di pizzerie fiorentine apre nel Quartiere di San Donato e a Campi e assume 20 nuovi dipendenti. Nell’occasione lancia la prima pizza proteica per gli sportivi.

Sono riusciti a trasformare il periodo legato all’emergenza sanitaria in un’opportunità per ampliare e potenziare la propria attività e creare nuovi posti di lavoro. Pizzaman, l’unica catena di pizzerie fiorentina, nata nel 2001, apre due ristoranti nei quali assumerà 20 nuovi dipendenti.

All’interno del Quartiere San Donato, è stato tagliato il nastro Fish&Family by Pizzaman, un ristorante di pesce che alternerà le specialità di mare al meglio della produzione Pizzaman. L’obiettivo di Fish&Family è posizionarsi come il locale con il miglior rapporto qualità-prezzo, un luogo per famiglie e accessibile a tutti. In quest’ottica, la catena di pizzerie fiorentina ha deciso di fare un ulteriore investimento e allestire all’interno un’area gioco per bambini.

In podcast l’intervista a Raffaele Madeo, manager del gruppo Pizzaman, a cura di Lorenzo Braccini.

La difficoltà maggiore segnalata dai proprietari del gruppo Pizzaman è l’assunzione di personale. Un dramma anche per altri ristoratori fiorentini e non solo. Già nei giorni scorsi un cartellone era stato affisso fuori dal locale ‘Alla Vecchia Bettola’. In quel caso il proprietario lamentava di non trovare nessuno da sei mesi. Anche per pizzaman, che con le aperture di oggi, aumenta la produttività, è difficile trovare lavoratori. Come affermato dallo stesso Madeo, il problema principale è che durante la pandemia e le chiusure forzate in molti hanno deciso di cambiare lavoro scegliendo una strada diversa. E adesso è complicato trovare professionalità da inserire nei locali e ristoranti.

“E’ stato un momento duro per tutti – spiegano i titolari – ma, grazie al supporto di tutti i nostri clienti, non solo non ci siamo arresi, ma abbiamo fatto molto di più. Abbiamo deciso di continuare a investire e di aprire tre nuovi locali che offriranno nuovi posti di lavoro. Con le due nuove aperture la nostra squadra potrà contare su 80 dipendenti”.

Nello spazio adiacente apre anche Fuori Corso by Pizzaman, un pub dove poter trovare oltre ai classici cocktail, una selezione di birre artigianali provenienti da tutto il mondo. Fuori Corso sarà molto più di un pub: un luogo di incontro e relazione per studenti (e non solo) italiani e stranieri, vista la vicinanza con il polo universitario.

A settembre 2022 a Campi Bisenzio, invece, sbarcherà Grill House Pizzaman, una vera novità nel panorama toscano grazie al suo Beer Garden che, letteralmente in italiano, si traduce con “giardino della birra”. All’esterno, infatti, ci sarà uno spazio nel quale verranno servite le migliori birre tedesche e nostrane. Il punto forte naturalmente sarà l’ampia offerta di tagli di carne. Ci saranno sale per eventi e un’area giochi bimbi.

A curare i menù Pierluigi Madeo, un giovane esplosivo di fiorentinità, premiato nel 2016 come il miglior pizzaiolo emergente under 35 del centro italia, e Anthony De Rosa, finalista del concorso Pizza Star Internazionale 2022 e premiato per il migliore impasto. Fa parte dello staff anche il pizza chef Giuseppe Felice.