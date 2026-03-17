www.controradio.it Firenze. il Comune proroga di cinque anni il regolamento Unesco Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

Con una delibera di Giunta il Comune di Firenze proroga di cinque anni il Regolamento Unesco sul divieto di nuove attività di somministrazione nel centro storico oltre al piano di tutela delle caratteristiche commerciali.

Dunque la proroga arriverà al 2031. Si tratta del Regolamento Unesco varato dal Comune di Firenze e che ora con una Delibera di Giunta trova una sua prosecuzione. Stiamo parlando del divieto ad aprire nuove attività di somministrazione nel centro storico, del piano di tutela delle caratteristiche commerciali, di strade dove sono ammesse soltanto attività commerciali di pregio e delle strade dove è vietato l’insediamento di nuove attività alimentari, anche se trasferite da un altro luogo dell’area Unesco. Regolamento fin ora triennale che ora si estende a cinque anni e che vede delle novità. Per arginare il nuovo fenomeno, quello delle scuole di cucina nei fondi commerciali – sempre in centro – e il divieto di nuovi sportelli bancomat volanti, gli Atm. Nel regolamento figura poi il divieto di nuove attività di «consumo non assistito sul posto di prodotti alimentari, bevande comprese, effettuato nei locali e con l’utilizzo degli arredi dell’azienda, qualora i locali sede dell’attività abbiano una superficie utile agibile dell’unità immobiliare inferiore a 100 mq». L’assessore allo sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini dice che “Il fatto che Firenze sia patrimonio mondiale dell’umanità ci permette di utilizzare strumenti di particolare tutela contenuti nel regolamento Unesco; a maggio scade il divieto di nuove aperture di attività di somministrazione in area Unesco, con questa delibera di giunta abbiamo avviato l’iter per prorogare nei tempi questo blocco, assieme alla conferma delle strade a doppia tutela con l’aggiunta di nuove vie e l’impegno a prorogare il regolamento fino almeno al 2031».