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Mar 17 Mar 2026
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Incidente con camion, muore ciclista a Firenze

Redazione
By Redazione
Incidente all'Osmannoro, muore uomo74enne

Incidente mortale stamani intorno alle 9.30 a Firenze all’incrocio tra via Leopardi e viale Gramsci.

A perdere la vita un uomo di 78 anni che viaggiava in sella a una bicicletta. Nell’incidente coinvolti un camion. La vittima, residente a Firenze, è deceduta nell’ambulanza arrivata sul posto.
Il viale Gramsci è stato chiuso per le operazioni di soccorso e i rilievi eseguiti dalla Polizia municipale. Per la viabilità alternativa è stata spenta momentaneamente la porta telematica di via Alfieri. La dinamica è in corso di accertamento.

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