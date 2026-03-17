Incidente con camion, muore ciclista a Firenze

Incidente mortale stamani intorno alle 9.30 a Firenze all’incrocio tra via Leopardi e viale Gramsci.

A perdere la vita un uomo di 78 anni che viaggiava in sella a una bicicletta. Nell’incidente coinvolti un camion. La vittima, residente a Firenze, è deceduta nell’ambulanza arrivata sul posto.

Il viale Gramsci è stato chiuso per le operazioni di soccorso e i rilievi eseguiti dalla Polizia municipale. Per la viabilità alternativa è stata spenta momentaneamente la porta telematica di via Alfieri. La dinamica è in corso di accertamento.