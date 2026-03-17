Esercizi di vicinato: dalla Regione Toscana bando con altri 700 mila euro

Altri 700 mila euro per scorrere ulteriormente la graduatoria del bando a sostegno degli esercizi di vicinato e per contrastare abbandono e desertificazione commerciale nei comuni della Toscana diffusa,.

Il bando era stato aperto lo scorso ottobre con una dotazione iniziale di 500 mila euro, sono stati messi a disposizione dalla Regione Toscana.

“La misura ha avuto grande successo, con la presentazione di oltre 800 domande – hanno spiegato il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras -. Con la dotazione iniziale eravamo riusciti a finanziarne un quinto. Adesso, con il reperimento di nuove risorse, possiamo scorrere ulteriormente la graduatoria e soddisfarne quasi la metà”.

“La misura – hanno aggiunto – è stata varata con lo scopo di dare un aiuto concreto a tutte le attività commerciali presenti nei comuni della Toscana diffusa: non si tratta soltanto di negozi ma veri e propri presidi di socialità, punti di aggregazione fondamentali per mantenere vivi i territori più svantaggiati”. Alla chiusura del bando, a novembre 2025, sono state presentate 845 domande. La dotazione iniziale, 500 mila euro, ha consentito il finanziamento di 167 domande (il bando prevede la concessione di un contributo di 3.000 euro per ogni domanda ammessa). Adesso, con il reperimento di altri 700 mila euro, potranno essere finanziate altre 233 domande, portando il totale a 400