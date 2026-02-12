Firenze, giunta approva il decalogo 2026 “per un turismo più sostenibile in una città vivibile”.

Il Decalogo, ha affermato l’assessore al turismo di Firenze, Jacopo Vicini, “fissa le dieci priorità per il 2026 che non vanno a sostituirsi a quelle del 2025, perché sappiamo bene che su quelle realizzate dobbiamo ancora continuare a lavorare giorno dopo giorno, bensì ad aggiungersi. Sono dei punti su cui concentreremo l’impegno e il lavoro del prossimo anno di mandato”

1.Nuovo Regolamento NCC; 2.Valorizzazione e tutela del lavoro nel turismo a Firenze; 3.Equilibrio Urbano: monitoraggio fenomeno Affitti Brevi; 4.Legalità Digitale: stop alle Irregolarità sul Web; 5.Governance bus turistici e visitatori giornalieri; 6.Rebranding della Destinazione: un unico portale; 7.Wi-Fi della città per informare e fidelizzare; 8.Diversificare e destagionalizzare: leadership nel MICE & Wedding; 9.Florence REWARD per premiare i comportamenti virtuosi; 10.Riqualificazione dei mercati di interesse turistico.

Sono questi i dieci punti, già presentati dalla Sindaca Sara Funaro e dall’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini all’ex Chiesa di San Carlo dei Barnabiti durante il convegno sui risultati raggiunti nel 2025 e sulle strategie e le prospettive per il 2026 “Destinazione Firenze 2026 – Per la valorizzazione sostenibile della città”

Ecco i 10 punti per esteso.

1.Nuovo Regolamento NCC. “È dal 1997 – ha spiegato Vicini – che il regolamento NCC a Firenze è lo stesso, mentre la realtà nel frattempo è cambiata; avremo la necessità di aggiornarlo in base al principio della tutela della nostra città, che è fragile e che ha la necessità di un turismo organizzato e regolato”.

2.Valorizzazione e tutela del lavoro nel turismo. “Spesso si parla del lavoro nel turismo come di un lavoro poco valorizzato; assieme ai sindacati e alle associazioni di categoria e all’assessore Dario Danti ci prendiamo l’impegno di valorizzarlo e qualificarlo sempre più, soprattutto nel settore alberghiero. Siamo convinti che quest’anno riusciremo a raggiungere obiettivi importanti”.

3.Equilibrio Urbano: monitoraggio fenomeno Affitti Brevi. “Abbiamo approvato il Regolamento per gli Affitti turistici brevi nel 2025; adesso continuiamo il monitoraggio, è un tema delicato e per noi un equilibrio per Firenze è fondamentale. A breve avremo la relazione del professor Filippo Celata che ci restituirà i risultati della sua ricerca, è sicuramente un fenomeno su cui dovremo continuare a lavorare”.

4.Legalità Digitale: stop alle Irregolarità sul Web. “È un tema su cui ci impegneremo, crediamo ad esempio che non sia possibile avere due strutture con lo stesso CIN su un portale importante. Al tempo stesso ci dedicheremo al contrasto delle pseudo pages, perché causano anche problemi di credibilità delle nostre istituzioni culturali e della nostra città”.

5.Governance bus turistici e visitatori giornalieri. “Questo è un macrotema – ha spiegato l’assessore Vicini – oggi sono stati forniti dal Direttore del Cst Firenze Alessandro Tortelli numeri importanti riguardo ai visitatori e ai bus che arrivano in città, dedichiamo il 2026 alla governance di questo aspetto. I bus turistici nel 2025 sono arrivati a 60 mila e sono milioni le persone che arrivano in città dalla mattina alla sera, vogliamo costruire un tavolo di lavoro con tutte le istituzioni, le compagnie di crociere e le tante realtà che abbiamo qui oggi”.

6.Rebranding della Destinazione: un unico portale. “Abbiamo già avviato il processo di integrazione delle piattaforme esistenti e, da gennaio, Firenze avrà una sola piattaforma ufficiale della destinazione, completamente allineata al nuovo brand unico: Destination Florence. Non solo un portale di destinazione, a partire da quest’anno, tutta la comunicazione della città, dai social ai materiali informativi e fino al Welcome Center, adotterà un’unica identità visiva e narrativa, chiara, riconoscibile e coerente. Si tratta di un sistema unitario che rafforza la capacità di Firenze di raccontarsi con autorevolezza e di gestire i flussi turistici con strumenti moderni ed efficaci”.

7.Wi-Fi della città per informare e fidelizzare. “Questo è un progetto che in realtà sottotraccia stiamo già attuando, per far capire i numeri importanti di cui parliamo, a fine 2025 erano circa 16 mila gli utenti mensili a collegarsi alla nostra wifi lasciandoci il loro indirizzo email, e quindi siamo in grado di restare in contatto con loro. Alcuni sono residenti a cui possiamo chiedere feedback, perché ci interessa sapere le opinioni e le idee dei residenti della nostra città, gli altri sono i turisti che noi auspichiamo un giorno possano tornare nella nostra città, visitando luoghi al di fuori dei circuiti tradizionali. Con questo sistema di wifi noi costruiamo un database che ci permetterà di rimanere in contatto e di investire su coloro che vorranno tornare a Firenze”.

8.Diversificare e destagionalizzare: leadership nel MICE & Wedding. “L’investimento sul Mice e sul Wedding è fondamentale, abbiamo già un posizionamento di leadership in Italia grazie al grande lavoro insieme a Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera. Vogliamo continuare su questo, puntando ad eventi di qualità nei periodi di minore intensità turistica”.

9.Florence Reward per premiare i comportamenti virtuosi. “Sarà una sorpresa, ci sarà un lavoro enorme da fare ma ci prendiamo questo impegno, abbiamo visto l’esperienza di Copenaghen che ha lanciato questa idea per premiare i comportamenti sostenibili dei turisti con degli incentivi, lo vogliamo fare, non sarà un gioco ma pensiamo che potrà portarci dei risultati concreti”.

10.Riqualificazione dei mercati di interesse turistico. “Non è assolutamente banale, ma crediamo che sia fondamentale nel 2026 riqualificare i mercati di interesse turistico, pensiamo a San Lorenzo, , piazzale Michelangelo, piazza Santa Croce. La quarta parte del piano del commercio su area pubblico sarà una grande occasione per lavorare su decoro, tutela dello spazio pubblico ed equilibrio tra interessi delle attività economiche ed esigenze dei residenti”.

In quell’occasione l’assessore Vicini ha anche ricordato i dieci punti del decalogo 2025, già pienamente attuati: Divieto di utilizzo delle keybox in area Unesco e adozione di criteri, indirizzi e limiti per le attività di locazione turistica breve; Limiti a veicoli atipici; Divieto di utilizzo di amplificatori e altoparlanti da parte delle guide turistiche; Criteri comuni per l’esposizione del Codice Identificativo Nazionale CIN; Implementazione dei controlli sui servizi turistici, anche mediante strumenti informatici; Campagne di comunicazione sul turismo sostenibile; Collaborazioni con le principali piattaforme OTA Online Travel Agencies; Tavolo di lavoro permanente con stakeholders pubblici e privati coordinato da Fondazione Destination Florence; Cabina di regia per la programmazione di politiche sul turismo; Implementazione della Dashboard Turistica in cui far confluire tutti i dati sul turismo a Firenze.