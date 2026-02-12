Amministrative, PD Sesto contro ‘autocandidature’ . “Pecchioli non ha consenso unanime”

La Segretaria del PD di Sesto, Sara Bosi afferma: ‘sui giornali fughe in avanti e ora serve convocare assemblea’

Dibattito pieno all’interno del Pd di Sesto Fiorentino (Firenze) che va al rinnovo del Comune dopo l’ingresso del sindaco Lorenzo Falchi (Sinistra Italiana) al Consiglio regionale come eletto.

Sara Bosi, segretaria locale Dem, afferma che “le uscite sui giornali che avanzano la candidatura di Sforzi e di Pecchioli sono per me fughe in avanti che non aiutano la possibilità di trovare un candidato condiviso liberamente”, inoltre riporta di aver “avuto modo di spiegare, in più di un’occasione a Claudia Pecchioli, come iscritta Pd che, sulla base di numerosi riscontri interni, la sua candidatura non è in grado, in questo momento e con queste modalità, di garantire l’unità del partito, non avendo un consenso maggioritario”.

Claudia Pecchioli è da novembre 2025 sindaca facente funzione alla guida del Comune.

“Per questa ragione – prosegue Sara Bosi – ho evidenziato la necessità di lavorare ad una sintesi politica nel partito, capace di evitare uno scontro che, nei fatti, ci avrebbe indebolito come Pd e al tavolo della coalizione” e “per questo confermo che da tempo ho segnalato il fatto che non condivido che si sia voluta rendere pubblica un’autocandidatura prima di un confronto interno, necessario per far maturare un consenso condiviso, e sviluppato in un dibattito aperto e libero”.

Così, puntualizza la segretaria comunale di Sesto del Pd, “siamo oggi alle uscite sulla stampa, che hanno finito per complicare ulteriormente il quadro”. Bosi afferma dunque di voler “continuare a lavorare per arrivare ad una soluzione che ci porti a poter presentare una candidatura forte ed autorevole sostenuta da un partito coeso”, cosa che “può avvenire riportando intanto questo percorso nel pieno rispetto delle regole, con la convocazione dell’Assemblea, chiamata a valutare e a decidere”.

Infine, conclude Sara Bosi, “il Pd, né sestese, né fiorentino, né toscano ha sostenuto ancora alcuna candidatura, come scritto in alcuni articoli, e quando questo avverrà, sarò direttamente io come segretaria, ad annunciare tempi e modalità, per garantire una partecipazione aperta, libera e consapevole”