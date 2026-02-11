Sesto, iscritti Pd scrivono a Partito: ‘Pecchioli sia candidata a sindaco’

Gli iscritti al Pd di Sesto Fiorentino hanno formalizzato la candidatura a sindaco di Claudia Pecchioli, 33 anni, da novembre 2025 sindaco facente funzione dopo che Lorenzo Falchi (Sinistra Italiana) è passato al Consiglio regionale.

La candidatura di pecchioni è stata sottoscritta dal 40% degli iscritti ben oltre il minimo del 30% per statuto. Tra i firmatari, si ricava dalla stessa nota, ci sono coordinatori di circolo, consiglieri comunali e assessori.

“A distanza di una settimana tuttavia – si legge in un comunicato – colpisce il mancato riscontro della segreteria che non considera che esista una richiesta arrivata da una parte così consistente del partito a cui ha il dovere statutario di dare seguito” mentre invece “è necessario agire con celerità alla definizione del percorso programmatico e di selezione del candidato o della candidata sindaca insieme alla coalizione, così da consentire al Pd di Sesto Fiorentino di essere nelle condizioni di tornare protagonista in città”.

“Chiediamo di avviare subito il confronto necessario a definire una candidatura unitaria, riconoscibile e competitiva per il Partito Democratico e per la nostra città. Riteniamo che Claudia Pecchioli risponda pienamente a questo profilo”, mentre invece “l’attesa di settimane sta portando inevitabilmente a una soluzione imposta e tardiva che umilierà il Partito e lo relegherà a un ruolo di subalternità”.