Mer 11 Feb 2026
Maltempo: in Toscana allerta gialla rischio idrogeologico, vento e mareggiate

By Domenico Guarino
vento Toscana

Interessate le zone nord occidentali della  Toscana, la costa settentrionale e l’arcipelago

Allerta meteo di codice giallo in Toscana per rischio idraulico ed idrogeologico, vento e mareggiate per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio.

Ad annunciarlo la Sala operativa unificata della protezione civile regionale, che segnala rischio idraulico del reticolo minore ed idrogeologico fino alle 15 di domani per la Toscana nord occidentale, ed in particolare per Lunigiana, Garfagnana, Valle e foce del Serchio, Versilia, area lucchese, Valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese. Rischio di mareggiate sulla costa settentrionale e l’Arcipelago.

Tutta la costa toscana, compresa la parte meridionale, sarà inoltre battuta da forte vento , ed anche in questo caso l’allerta gialla avrà valore fino alla termine della giornata.

Nel dettaglio, è atteso un temporaneo miglioramento del meteo nella seconda parte della giornata di oggi, mercoledì 11, ma da domani torneranno nuove piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, e forti venti di Ponente (con raffiche fino a 70-90 km/h sull’Arcipelago a nord dell’Elba, sulla costa centrale e sulle zone limitrofe), con conseguenti mareggiate. Possibili occasionali grandinate.

Prato, Biffoni: Furfaro mi candida a sindaco? Grazie ma vorrei dire la mia

