Controradio Streaming
Ven 13 Feb 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaStrage di via Mariti, due anni dopo. La Procura chiude le indagini
ToscanaCronaca

Strage di via Mariti, due anni dopo. La Procura chiude le indagini

By Raffaele Palumbo
Logo Controradio
www.controradio.it
Strage di via Mariti, due anni dopo. La Procura chiude le indagini
Loading
/

Due anni dopo la strage al cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze che costò la vita a cinque operai la Procura di Firenze ha chiuso le indagini. Gli indagati salgono ad otto. Lunedì la commemorazione delle vittime sul cantiere.

Due anni dopo la strage di via Mariti a Firenze, la Procura chiude le indagini. Era il 16 febbraio del 2024. Il crollo del cantiere per la costruzione dell’Esselunga causò la morte di cinque persone. La chiusura delle indagini porta ad otto gli indagati, allargando le contestazioni anche al ’general contractor, l’impresa Attività Edilizie Pavesi Srl, al suo legale rappresentante e a un ingegnere fiorentino responsabile dei collaudi per conto della proprietà. Adesso gli indagati possono farsi interrogare e presentare le loro memorie, poi arriveranno le richieste di rinvio a giudizio e inizierà il processo vero e proprio. I reati contestati sono omicidio colposo, lesioni, disastro doloso, violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il fulcro delle indagine riguarda la progettazione della trave che quella mattina di due anni fa crollò, e dunque un grave errore di calcolo sul peso che avrebbe dovuto sostenere.  Tutte carenze figlie, secondo l’accusa, della scarsa capacità aziendale di portare a termine una commessa così importante e delle pressioni ricevute per colmare i ritardi di consegna. Bisognava fare in fretta, chiudere i cantieri e passare oltre. E invece, errori di calcolo e poi una scarsa armatura d’acciaio all’interno dell’elemento e del suo “dente” a supporto. L’area è tutt’ora sotto sequestro e tecnicamente resta in piedi il progetto del nuovo supermercato. Nonostante le numerose richieste da parte di residenti e cittadini di Firenze di farci altro, ad esempio un parco pubblico. Quanto meno per rispetto delle vittime. Vittime che saranno commemorate lunedì prossimo, al cantiere: Luigi Coclite, 60 anni, Mohamed Toukabri 54, Mohamed El Farhane, 24, Taoufik Haidar, 43, e Bouzekri Rahim, 56.

Articolo precedente
Firenze, giunta approva il decalogo 2026 “per un turismo più sostenibile in una città vivibile”.

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31261Cronaca18821Politica4219Cultura & Spettacolo3846Diritti2643Sanità2539

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI