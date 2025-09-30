www.controradio.it Firenze, cantiere di Via Mariti: tornano in azione le ruspe per la messa in sicurezza dell'area Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:12 Share Share Link Embed

Era il 16 febbraio 2024, cinque operai morirono nel crollo del cantiere del supermercato Esselunga, a Firenze, quartiere di Rifredi. Da allora, il sito è rimasto congelato, a sola disposizione degli inquirenti. Passato oltre un anno e mezzo dalla tragedia, e a pochi giorni dalla pronuncia della Cassazione che ha annullato con rinvio il sequestro preventivo delle aziende e delle azioni delle società Rdb e Italprefabbricati, coinvolte nella progettazione e nella costruzione della trave, le ruspe sono rientrate in azione per la messa in sicurezza dell’area.