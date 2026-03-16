Controradio Streaming
Lun 16 Mar 2026
Controradio Streaming
ToscanaFirenze:  Nonunadimeno promuove due presidi per Eleonora Guidi
Toscana

Firenze:  Nonunadimeno promuove due presidi per Eleonora Guidi

By Domenico Guarino
non una di meno per Eleonora Guidi

Nonunadimeno sarà in piazza “con amore e rabbia” per Eleonora Guidi, uccisa l’8 febbraio 2025 a Rufina (Firenze) dal compagno Lorenzo Innocenti, che poi tentò il suicidio gettandosi dalla finestra.

I die presidi per Eleonora saranno  il 21 marzo alle 16 in piazza Santissima Annunziata a Firenze e poi il 25 marzo, con un presidio davanti al tribunale, in occasione dell’udienza per l’incidente probatorio per la perizia psichiatrica a cui Innocenti è stato sottoposto.

“Lo Stato ha garantito all’imputato tutte le cure necessarie e il tempo per recuperare fisicamente e comprendere la gravità di quanto accaduto. Ora è giusto che lo Stato garantisca anche alle vittime ciò che spetta loro: giustizia”, così Nonunadimeno annunciando le due manifestazioni.

“Ora, a oltre un anno dall’omicidio di Eleonora Guidi – si spiega -, è giunto il momento che chi ha commesso questo terribile delitto risponda delle proprie azioni davanti a un tribunale. Quel gesto ha tolto una vita, ha lasciato un bambino senza la madre e ha provocato un dolore profondo nella famiglia di Eleonora e in tutte le persone che le volevano bene”

Articolo precedente
Nasce residenza artistica per giovani musicisti di Accademia del Maggio

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31391Cronaca18921Politica4243Cultura & Spettacolo3850Diritti2650Sanità2545

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI