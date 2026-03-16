Firenze:  Nonunadimeno promuove due presidi per Eleonora Guidi

Nonunadimeno sarà in piazza “con amore e rabbia” per Eleonora Guidi, uccisa l’8 febbraio 2025 a Rufina (Firenze) dal compagno Lorenzo Innocenti, che poi tentò il suicidio gettandosi dalla finestra.

I die presidi per Eleonora saranno il 21 marzo alle 16 in piazza Santissima Annunziata a Firenze e poi il 25 marzo, con un presidio davanti al tribunale, in occasione dell’udienza per l’incidente probatorio per la perizia psichiatrica a cui Innocenti è stato sottoposto.

“Lo Stato ha garantito all’imputato tutte le cure necessarie e il tempo per recuperare fisicamente e comprendere la gravità di quanto accaduto. Ora è giusto che lo Stato garantisca anche alle vittime ciò che spetta loro: giustizia”, così Nonunadimeno annunciando le due manifestazioni.

“Ora, a oltre un anno dall’omicidio di Eleonora Guidi – si spiega -, è giunto il momento che chi ha commesso questo terribile delitto risponda delle proprie azioni davanti a un tribunale. Quel gesto ha tolto una vita, ha lasciato un bambino senza la madre e ha provocato un dolore profondo nella famiglia di Eleonora e in tutte le persone che le volevano bene”