Nasce residenza artistica per giovani musicisti di Accademia del Maggio

L’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, in partnership con la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, dà il via a Youth Orchestra Lab, il nuovo progetto di Residenza Artistica Musicale dedicato a giovani strumentisti, finanziato con il sostegno dell’Unione Europea dal Pr Fse+ 2021/2027 Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

L’iniziativa, si spiega in una nota, nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani musicisti tra i 18 e i 35 anni una residenza artistica altamente specialistica, focalizzata sul repertorio orchestrale e lirico, con un percorso formativo completo che integra lezioni individuali, esercitazioni per fila e sessioni orchestrali sotto la guida di direttori e professori d’orchestra di chiara fama. I partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a produzioni liriche e concertistiche a Firenze e Livorno, confrontandosi con le dinamiche professionali del teatro d’opera e arricchendo il proprio curriculum con esperienze artistiche di alto livello.

Le selezioni sono aperte per i seguenti strumenti: violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, timpani/percussioni. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online: entro lunedì 6 aprile 2026 per violino, viola, violoncello e contrabbasso; entro martedì 14 aprile 2026 per flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, timpani/percussioni. La partecipazione alle selezioni e alla residenza è gratuita.