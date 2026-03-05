Controradio Streaming
Gio 5 Mar 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaFirenze, ex Ippodromo Le Mulina: il TAR dà ragione al Comune, stop...
CronacaGiudiziaria

Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: il TAR dà ragione al Comune, stop alla concessione a Pegaso

By Sandra Salvato
Un nuovo piano per l'ex ippodromo Le Mulina: studentato, negozi e ristorante in tribuna

Una vicenda lunga oltre dieci anni potrebbe essere ad una svolta. Arriva la sentenza del TAR sull’ ippodromo delle Mulina, alle Cascine, e dà ragione al Comune di Firenze. I giudici hanno respinto il ricorso della società Pegaso, legata all’imprenditore Lorenzo Zheng, confermando la legittimità della decisione con cui Palazzo Vecchio aveva annullato la concessione dell’area.

Secondo la sentenza, gli inadempimenti contestati dal Comune sono gravi e rilevanti. La società, che aveva ottenuto la concessione dopo una gara conclusa nel 2014, ricevendo materialmente l’area nel 2018, non avrebbe portato avanti gli interventi previsti per la riqualificazione del complesso. Non solo: sarebbero mancati anche interventi fondamentali di manutenzione e messa in sicurezza. Proprio queste carenze, secondo i giudici, avrebbero favorito nel tempo nuove occupazioni abusive e il progressivo deterioramento delle strutture, documentato da sopralluoghi e verbali della polizia municipale.

Tra le contestazioni figura anche il mancato pagamento del canone di concessione dovuto negli anni. Per Palazzo Vecchio si tratta di un passaggio importante. La sindaca Sara Funaro ha parlato di un risultato che apre finalmente la strada alla restituzione dell’ex ippodromo alla città: si dovrà decidere quale futuro dare all’area delle Mulina. Intanto alcune proposte sono già arrivate. Tra queste anche quella dell’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, interessata a trasferire nell’area parte delle proprie attività, dagli uffici alle coltivazioni botaniche.

Articolo precedente
Iran, “contro il regime e contro la guerra” manifestazione sabato a Firenze
Articolo successivo
Legambiente Toscana: nuovo incendio nel Parco della Piana, è il 18esimo

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31352Cronaca18894Politica4235Cultura & Spettacolo3848Diritti2647Sanità2543

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI