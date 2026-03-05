Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: il TAR dà ragione al Comune, stop alla concessione a Pegaso

Una vicenda lunga oltre dieci anni potrebbe essere ad una svolta. Arriva la sentenza del TAR sull’ ippodromo delle Mulina, alle Cascine, e dà ragione al Comune di Firenze. I giudici hanno respinto il ricorso della società Pegaso, legata all’imprenditore Lorenzo Zheng, confermando la legittimità della decisione con cui Palazzo Vecchio aveva annullato la concessione dell’area.

Secondo la sentenza, gli inadempimenti contestati dal Comune sono gravi e rilevanti. La società, che aveva ottenuto la concessione dopo una gara conclusa nel 2014, ricevendo materialmente l’area nel 2018, non avrebbe portato avanti gli interventi previsti per la riqualificazione del complesso. Non solo: sarebbero mancati anche interventi fondamentali di manutenzione e messa in sicurezza. Proprio queste carenze, secondo i giudici, avrebbero favorito nel tempo nuove occupazioni abusive e il progressivo deterioramento delle strutture, documentato da sopralluoghi e verbali della polizia municipale.

Tra le contestazioni figura anche il mancato pagamento del canone di concessione dovuto negli anni. Per Palazzo Vecchio si tratta di un passaggio importante. La sindaca Sara Funaro ha parlato di un risultato che apre finalmente la strada alla restituzione dell’ex ippodromo alla città: si dovrà decidere quale futuro dare all’area delle Mulina. Intanto alcune proposte sono già arrivate. Tra queste anche quella dell’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, interessata a trasferire nell’area parte delle proprie attività, dagli uffici alle coltivazioni botaniche.