Iran, “contro il regime e contro la guerra” manifestazione sabato a Firenze

Una voce contro il regime iraniano ma anche contro la guerra portata dagli Stati Uniti in Iran. E’ quella che si leverà sabato prossimo a Firenze, dalle ore 17:00 in piazza della Signoria. Convocata dal neonato collettivo di iraniani Hamseda vede l’adesione e la partecipazione della Cgil, dell’Arci e dell’Anpi. E’ dunque una manifestazioni di coloro, iraniani in primis, che pur auspicando un radicale cambio di regime a Teheran, si appellano al diritto internazionale e si oppongono alla “legge del più forte”. La piattaforma della manifestazione è chiara. Hamseda invita i cittadini a scendere in piazza per «la fine immediata della guerra in Iran e in tutta la regione, la liberazione immediata dei prigionieri politici in Iran, la fine delle esecuzioni e delle minacce di pena capitale». Il gruppo non approva l’intervento militare statunitense ed israeliano che sta scuotendo l’intera regione perché – dicono – «il cambiamento deve venire dal basso, dalla società iraniana, dalle donne, dai lavoratori, dagli studenti e dalle minoranze. Il futuro dell’Iran appartiene a chi lo vive e lo costruisce ogni giorno». I rappresentanti di Hamseda hanno ricordato come «dall’inizio di gennaio 2026 in Iran si sono tenute manifestazioni di massa in molte città del Paese, con milioni di persone in piazza per chiedere libertà e diritti. La risposta del regime è stata una repressione feroce e sanguinosa». Ed insieme hanno manifestato il loro dissenso da chi ha accusato i pacifisti di voltarsi dall’altra parte, hanno sottolineato come «chi era in piazza durante il movimento Donna Vita Libertà ricorderà bene gli amici italiani che sono stati sempre al nostro fianco».