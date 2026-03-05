Controradio Streaming
Comunali: a Pistoia il centrosinistra sceglie le primarie
ToscanaCronaca

Comunali: a Pistoia il centrosinistra sceglie le primarie

By Raffaele Palumbo
Pistoia

Svolta notturna per il centrosinistra pistoiese. Il centro sinistra ha deciso di ricorrere alle primarie per scegliere il candidato alle prossime elezioni amministrative del prossimo 29 marzo. Niente di fatto dunque per la candidatura unitaria.

Al termine di un confronto fiume conclusosi oltre la mezzanotte, il tavolo della coalizione ha sciolto le riserve: il candidato sindaco che sfiderà Anna Maria Celesti, in corsa per il centrodestra, sarà scelto attraverso le primarie di coalizione. L’appuntamento elettorale è previsto, con ogni probabilità, per il prossimo 29 marzo. La decisione è maturata nonostante la posizione del Partito Democratico territoriale che, forte del mandato della propria assemblea, puntava sulla candidatura unitaria di Stefania Nesi. Tuttavia, la discesa in campo di Giovanni Capecchi, sostenuto da una parte della coalizione, ha reso impossibile una sintesi immediata. “Le condizioni per individuare una candidatura unitaria tra Nesi e Capecchi non ci sono”, si legge nel documento ufficiale diffuso dalla coalizione. “Per salvaguardare l’unità e la tenuta dell’alleanza, non resta altra possibilità che consultare la comunità pistoiese”. Nei prossimi giorni verranno ufficializzate le regole del voto e il cronoprogramma definitivo, dettato da tempi che i vertici definiscono “strettissimi” per avviare la campagna elettorale vera e propria.

