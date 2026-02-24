www.controradio.it Pistoia: comunali, colpo di scena nel centrosinistra e si profilano primarie Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

La corsa alle comunali entra nel vivo e nel centrosinistra toscano volano gli stracci. A Pistoia l’assemblea del Pd ribalta le indicazioni regionali e apre la strada a primarie last minute tra Giovanni Capecchi e Stefania Nesi. Clima teso, mediazioni in extremis e partita ancora tutta da giocare contro il centrodestra. E intanto anche a Prato i dem cercano una sintesi: stasera arriva il nuovo segretario traghettatore.

IL SERVIZIO DI GIORGIO BERNARDINI

PISTOIA Colpo di scena nel centrosinistra pistoiese: la partita per la scelta del candidato sindaco è tutt’altro che chiusa. L’assemblea comunale del Partito democratico, riunita ieri sera al circolo Arci di Santomato, ha ribaltato le indicazioni dei vertici regionali e aperto di fatto la strada a possibili primarie dell’ultimo minuto. Dopo un sondaggio considerato incoraggiante, i livelli regionali del partito avevano infatti puntato sul civico Giovanni Capecchi, professore e ex assessore vicino alle posizioni di Alleanza Verdi e Sinistra. Ma la maggioranza dell’assemblea dem ha scelto un’altra strada, indicando come candidata del partito Stefania Nesi (foto), volto molto attivo in Consiglio comunale negli ultimi anni.Nata nel 1973, laureata in Scienze delle finanze, Nesi insegna economia e diritto al liceo Forteguerri. È una figura radicata nel partito e in città; tra i suoi ex studenti anche Bernard Dika, oggi sottosegretario alla presidenza della Regione.

La riunione si è svolta in un clima teso, tanto che è intervenuto anche il segretario regionale Emiliano Fossi per tentare una mediazione tra le diverse anime del Pd. Fino a poche ore prima restavano sul tavolo più nomi, compreso quello di Simona Laing, manager con un passato nel partito. Poi la svolta: la candidatura Nesi è emersa a lavori iniziati e ha raccolto la maggioranza. Ora lo scenario più probabile è quello di primarie lampo tra Capecchi e Nesi. Il vincitore sfiderà la candidata del centrodestra, Annamaria Celesti, nella corsa alla guida del Comune.

Partita apertissima anche nel Pd pratese, che stasera incorona dopo mesi di travaglio il proprio traghettatore: il segretario pro tempore sarà il deputato Christian Di Sanzo, che accompagnerà i dem nella scelta del candidato sindaco. Per ora, in campo, ci sono i nomi di Matteo Biffoni e Diego Blasi.