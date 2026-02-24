Via San Gallo: un 'open day' per verificare 'dal vivo' le coseguenze della reliazzazione del nuovo resort extralusso
Sabato prossimo i residenti di via San Gallo che hanno le finestre sul nuovo resort di lusso che sta sorgendo al posto dell’ex ospedale militare, hanno organizzato un open day, chiamando amministratori e cittadini a verificare di persona, direttamente dalle loro finestre, cosa sta accadendo in quell’area. Ieri una loro rappresentanza è stata ricevuta in palazzo Vecchio della sindaca Funaro e dell’assessora all’Urbanistica Biti.
Domenico Guarino ha intervistato Nicoletta, che è una delle portavoci dei residenti