Cambia Uomo Cambia, al via la terza edizione

Al via “Cambia Uomo Cambia”, la rassegna di film per il contrasto alla violenza maschile sulle donne a cura di “Impariamo a dire Noi – Comitato civico per il contrasto della violenza maschile sulle donne del Circolo Arci 25 aprile”, in collaborazione con il Comune di Firenze, con Fondazione Sistema Toscana e Fondazione CR Firenze. Da stasera, martedì 24 febbraio, si inaugura la terza edizione con il film “Sarah & Saleem – Là Dove nulla è Possibile”, di Muayad Alayanin, per poi proseguire fino a giugno con altri quattro appuntamenti che affrontano il tema della violenza sulle donne da diverse prospettive. Dopo la proiezione spazio al dibattito con la ex-deputata Marisa Nicchi e Carlo Volpi del comitato “Impariamo a dire noi”. Introduce Andrea Bagni, del Comitato Civico “Impariamo a dire Noi”, che abbiamo ascoltato questa mattina nell’intervista a cura di Benedetto Ferrara.