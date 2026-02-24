Nuovo Franchi: problemi di disallineamento, montata e subito smontata seconda trave reggi-gradinate

Non c’è pace per il Franchi. E’ stata infatti montata e poi smontata in meno di 24 ore la seconda delle 10 maxi travi in acciaio che sorreggeranno le gradinate prefabbricate della nuova curva Fiesole Un problema di allineamento che ha costretto gli operai a togliere l’elemento che appena un giorno prima era stato issato. Nulla di preoccupante fanno sapere dalla direzione lavori. ma, mentre la sindaca Funaro minimizza, naturalmente le polemiche, e anche le facili ironie, non mancano.

I particolari nel servizio di Dmenico Guarino

“Le maxi travi dello stadio Franchi “sono di acciaio, hanno un peso importante e devono essere posizionate nella massima sicurezza. Per cui meglio un’attenzione in più ed è questo che devono fare le ditte, la direzione dei lavori e tutti quelli che lavorano nel cantiere”. con queste parole la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha cercato di smorzare le nuove polemiche intorno al rifacimento dello stadio Franchi,, che davvero non sembra aver pace. La notizia di oggi, o meglio di ieri, è infatti la necessità di smontare la seconda trave della Curva Fiesole che era stata appena pozionata per un inconveniente tecnico riguardante l’allineamento del manufatto.

Stiamo parlando di una maxi struttura in lunga 16 metri e del peso di 24 tonnellate. Nessuna preoccupazione secondo i tecnici: in cantieri così complessi possono capitare inconvenienti tecnici di questo tipo, dicono.

Di certo si tratta di una beffa dopo che il montaggio della prima trave era stato presenziato in pompa magna dall’amministrazione comunale.

ora ci si chiede se questo nuovo imprevisto, come i precedenti, non determini nuovi slittamenti nel già serrato cronoprogramma, messo in piedi anche per rassicurare la Uefa e dunque facilitare la scelta del nuovo Franchi come staio deputato ad ospitare le partitre di Euro 32. cosa che, al netto del valore sportivo, significherebbe agganciare fondi ministeriali non di poco conto per andare a limare la cifra necessaria al completamento dello stadio, per il quale vanno trovati ancora qualcosa come 50/60 milioni.

Alla seconda trave serve una taratura e sono in corso delle valutazioni per capire nel dettaglio l’entità dell’intervento necessario. Solo alla fine delle verifiche si capirà se la trave dovrà essere rispedita a Pordenone oppure se potrà essere trattata sul posto. I lavori continuano ad andare avanti” rassicura Funaro. . una frase che dice tutto. o forse poco.