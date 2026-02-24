Il 25 e 26 febbraio 2026, ISIA Firenze inaugura e apre le porte a BREAKOUT – Frammenti ibridi della Firenze anni ’80, un’esperienza immersiva che trasforma il complesso monumentale di Sant’Apollonia in un dispositivo narrativo inedito. L’architettura storica del luogo si fonde con suoni, visioni e ambientazioni per evocare l’energia sperimentale della scena underground fiorentina degli anni Ottanta.