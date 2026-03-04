www.controradio.it Iran. la storia di Leila Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:22:20 Share Share Link Embed

Il 1° marzo 2026, Leila Farahbakhsh, designer iraniana esule a Firenze da 15 anni e attivista dell’associazione mondiale “Donne, vita e libertà”, ha interrotto un corteo pacifista sui lungarni contro l’intervento militare USA in Iran. Farahbakhsh si è piazzata davanti alla prima fila del corteo urlando: “Dove eravate quando il regime iraniano in due giorni ha ucciso 40.000 persone, chiuso internet e torturato 53.000 manifestanti?”. Ed ha difeso l’intervento americano come risposta alle richieste del popolo iraniano contro gli ayatollah, criticando il “silenzio” dei pacifisti sulle proteste interne. La Digos l’ha invitata ad allontanarsi, ma lei ha replicato: “Fatemi parlare, sono una donna iraniana e ho diritto di parlare!”. L’episodio è diventato virale sui social. Farahbakhsh, impossibilitata a rientrare in Iran da anni, ha denunciato tensioni nella comunità iraniana fiorentina, mentre un incontro in programma in Mugello con lei è stato annullato. Questa mattina Leila è venuta nei nostri studi a raccontarci la sua storia.