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‘Cilindrone’ bianco, Funaro: sovrintendente ci dica se è stato dato assenso che non va bene

By Domenico Guarino
Funaro su Cilindrone

   “L’invito che io faccio è di approfondire il tema”, dice Funaro precisando poi che non ci sono stati contatti in queste ore con la soprintendente Antonella Ranaldi ma di non aver problemi “a parlare con la sovrintendente, è una rappresentante istituzionale con cui ci dialoghiamo spesso”.

“La possibile rimozione del cilindro bianco, la maxi antenna che ha creato polemiche a Firenze? Prima di dire che ci vuole una volontà da parte della proprietà che ha messo l’antenna, la soprintendente, se ritiene che” sia stato dato un “assenso che non va bene, allora lo dica e spieghi le motivazioni”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, intervistata da Rtv38.

    “Gli iter – ha affermato a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio – sono molto chiari per avere le autorizzazioni per le antenne, c’è un parere di Arpat. C’è un parere della commissione paesaggistica e c’è un parere che deve essere dato entro 60 giorni dalla soprintendenza. Se nei 60 giorni non viene dato il parere, si passa al silenzio-assenso. Il silenzio-assenso non è una mancanza di parere, è un assenso a tutti gli effetti. Per cui sentir dire che la soprintendenza non aveva espresso un parere, mi ha destato delle serissime perplessità”.

      “Su queste cose non si scherza – ha concluso – Siamo rappresentanti istituzionali e bisogna essere molto responsabili, sia su quello che diciamo, sia su quello che facciamo e sui percorsi che portiamo avanti. Firenze merita da parte di tutti i rappresentanti istituzionali la stessa attenzione e la stessa cura che ci deve essere”.

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