Ex Gkn: ok del tribunale al concordato

Ok del tribunale di Firenze al concordato per Qf, l’azienda che ha rilevato lo stabilimento della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). E’ quanto riporta oggi La Nazione spiegando che adesso la parola spetta ai creditori per arrivare poi all’omologa. Tra questi i lavoratori, che avranno un mese di tempo, a partire dal 20 di giugno, per accettare o rifiutare la proposta di Qf. Per passare, il concordato deve ottenere il 50% più uno dei crediti ammessi al voto.

Alla decisione, riporta il quotidiano, il tribunale è arrivato anche a seguito della consulenza del collegio di saggi incaricai dai giudici, che ha ‘promosso’ il piano da 22 milioni, sostenibile anche in chiave della reindustrializzazione dello stabilimento di Campi Bisenzio.

La procura aveva invece avanzato una richiesta di liquidazione giudiziale in quanto la prima proposta dell’azienda era stata ritenuta insufficiente. L’offerta iniziale era stata di 18 milioni di “finanza esterna” che i commissari giudiziali avevano ritenuto insufficienti a coprire un passivo complessivo stimato attorno a 28 milioni.

Qf, riferisce sempre La Nazione, si è impegnata a riconoscere ai dipendenti le retribuzioni per il periodo 2024-2025 (retribuzione annua lorda, Tfr e indennità di preavviso) mediante l’emissione delle relative buste paga e a rinunciare integralmente a qualsiasi contenzioso sugli emolumenti riconosciuti nelle buste paga emesse (con libertà dei dipendenti di azionare le residue pretese di cui alla relazione dei commissari). In questo modo, quanto maturato negli anni 2024-2025 sarebbe corrisposto entro sei mesi del piano. Nei piani di Qf, c’è l’intenzione di trasformare il sito di Campi Bisenzio sul modello di quanto fatto a San Giovanni Valdarno con l’hub logistico Abb E-mobility, diventato stabilimento per la produzione di stazioni di ricarica in corrente continua. Idea group, partner dell’investimento, si è occupata della riqualificazione industriale.