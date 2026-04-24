25 Aprile, gli eventi e le celebrazioni a Firenze e in Toscana. A Sant’Anna di Stazzema cerimonia con Schlein

Firenze celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso che coinvolge istituzioni, quartieri e associazioni. Accanto alle cerimonie ufficiali del 25 aprile, spazio a iniziative collaterali: dalla mostra “La scuola ai tempi del fascismo” nel Quartiere 2, al Circolo Faliero Pucci, fino agli eventi promossi dall’ANPI e dalla rete associativa locale. A Sant’Anna di Stazzema, uno dei luoghi simbolo della memoria nazionale, cerimonia al Monumento Ossario con inizio alle 10 e orazione ufficiale affidata alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

Firenze e la Toscana si preparano a celebrare l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso di cerimonie e iniziative che proseguiranno anche domenica 26.

Il cuore degli eventi resta nel centro cittadino, con la deposizione della corona alle 10 in piazza dell’Unità Italiana, il corteo fino a Palazzo Vecchio e la cerimonia istituzionale delle 11. Nel pomeriggio, concerto della Filarmonica Gioacchino Rossini sull’arengario.

Accanto agli appuntamenti ufficiali, numerose iniziative nei quartieri: commemorazioni nei luoghi della Resistenza, biciclettate e camminate della memoria, oltre a spettacoli come “Noi ritorneremo!” alle Piagge e momenti conviviali.

Ampia anche la partecipazione nei comuni della provincia: A Borgo San Lorenzo, al Circolo Arci Macondo, in programma la presentazione del libro sulla Resistenza italiana in Montenegro con proiezione del documentario “Partizani”. A Vicchio si parte dalla mattina con il giro commemorativo dei cippi e la Camminata della Libertà, seguiti da cerimonie ufficiali e, nel pomeriggio, concerti in piazza Giotto.

A Fiesole e nelle frazioni, tra cui il Girone, sono previsti pranzi sociali, proiezioni cinematografiche e concerti serali, mentre a Impruneta la giornata unisce celebrazioni istituzionali al mattino e letture pubbliche nel pomeriggio. Iniziative analoghe anche in altri centri dell’area fiorentina e del Chianti, tra camminate resistenti, musica dal vivo e momenti di incontro nei circoli e nelle Case del Popolo.

Fuori città, a Sant’Anna di Stazzema, cerimonia al Monumento Ossario alle 10, uno degli appuntamenti più significativi a livello regionale dove si attende la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, invitata dal primo cittadino Maurizio Verona insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Domenica 26 aprile spazio a iniziative più raccolte, tra cui camminate e visite guidate come quella di Cercina, a chiusura di un fine settimana dedicato alla memoria e alla partecipazione civile.