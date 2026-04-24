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Ven 24 Apr 2026
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ToscanaCronacaColpi di pistola contro un portone a Firenze
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Colpi di pistola contro un portone a Firenze

By Raffaele Palumbo
Firenze

Colpi di pistola nella notte contro un portone in via Boito, nei pressi del parco delle Cascine. A dare l’allarme al 112 Nue alcuni residenti. Sul posto è intervenuta una volante, ma solo stamattina è stato individuato il bersaglio.

Colpi di pistola nella notte contro un portone in via Boito, nei pressi del parco delle Cascine. A dare l’allarme al 112 Nue alcuni residenti. Sul posto è intervenuta una volante, ma solo stamattina è stato individuato il bersaglio. Da quanto appreso la vetrata del portone è stata raggiunta da cinque o sei proiettili. Resta da capire se i colpi siano stati esplosi dalla stessa arma: anche su questo sta indagando la polizia scientifica. Nel palazzo nelle vicinanze delle Cascine non vivono persone note o sottoposte a forme di vigilanza. Sul posto anche la polizia scientifica per rilevare tutte le tracce utili ad accertare dinamica e individuare responsabili.

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