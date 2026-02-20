www.controradio.it Tornano i grandi concerti nel Parco delle Cornacchie alle Cascine, a luglio Baglioni e Litfiba Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:12 Share Share Link Embed

Il Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine torna protagonista dell’estate fiorentina. Già sede in passato di grandi spettacoli, lo spazio si prepara a ospitare i concerti di Claudio Baglioni (16 luglio) e Litfiba (23 luglio). Grazie alla collaborazione del Comune di Firenze, che ha concesso l’area, sarà allestita una moderna arena con tribune, adattabile alle diverse esigenze. Per lo spettacolo di Claudio Baglioni sarà un grande teatro all’aperto, con soli posti numerati a sedere, in occasione del concerto dei Litfiba ci saranno tribune numerate e posto unico a ridosso del palco. E non si escludono nuovi artisti in arrivo.