SOFIA REI/JORGE ROEDER – COPLAS ESCONDITA per Pinocchio Jazz

SOFIA REI vocals, loops, charango, caja vidalera/JORGE ROEDER bass

Coplas Escondidas è l’incontro intimo e profondamente creativo tra la cantante argentina Sofia Rei e il bassista peruviano Jorge Roeder, due tra i più raffinati improvvisatori della scena jazz internazionale. Attivi insieme da quasi vent’anni e nominati ai Grammy, i due musicisti danno nuova vita, in un dialogo interamente acustico, a gemme nascoste del repertorio panamericano, attraversando lingue e stili in spagnolo, portoghese e inglese. Il duo rilegge composizioni di autori iconici come Chabuca Granda, Pixinguinha, Nicomedes Santa Cruz, Noel Rosa e Thelonious Monk, fondendo tradizione e improvvisazione jazz in una forma espressiva unica, lontana da ogni etichetta. Né folkloristico né d’avanguardia, Coplas Escondidas celebra la profondità della canzone latinoamericana con uno sguardo cosmopolita, poetico e sorprendentemente originale.

Cantante, compositrice e produttrice argentina, Sofia Rei unisce tradizioni latinoamericane, jazz, musica sperimentale ed elettronica in un linguaggio personale e contemporaneo. Nata a Buenos Aires e attiva a New York, è acclamata da The New York Times e DownBeat per la versatilità e l’intensità della sua voce. Ha collaborato a lungo con John Zorn e con artisti come Bobby McFerrin, Maria Schneider e Marc Ribot, pubblicando numerosi album premiati e nominati ai Grammy. È docente alla New York University e promotrice attiva della cultura sudamericana.

Bassista peruviano tra i più apprezzati del jazz contemporaneo, Jorge Roeder fonde lirismo, energia rock e sensibilità afro-peruviana in uno stile unico. Ha collaborato stabilmente con Julian Lage, Shai Maestro e Ryan Keberle, ed è partner musicale di lunga data di Sofia Rei. Nominato ai Grammy e vincitore di importanti riconoscimenti internazionali, è una delle voci più autorevoli del basso nel jazz moderno.